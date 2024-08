Carmen Borrego responde a las declaraciones de su hijo confesándose el topo: "Me quemo entera"

Este martes, 6 de agosto, la crónica social de nuestro país ha estado marcada, entre otras cosas, por las últimas declaraciones que ha hecho José María Almoguera. El nieto de María Teresa Campos ha sido visto por las calles de Madrid y, si bien en un primer momento ha optado por guardar silencio, poco después ha hablado tras ser acusado de montajista.

La polémica declaración de José María Almoguera

El reportero de la agencia Gtres le ha preguntado sobre si el acercamiento con su nueva ilusión es un montaje y fue él quien llamó a los fotógrafos para que le captaran en esa situación tan acaramelada con una misteriosa mujer. Después de soltar una carcajada ha respondido. «¡Como todos!», ha dicho.

La reacción de Carmen Borrego

Unas palabras por las que su madre, de quien está distanciada desde hace ya algún tiempo, se ha pronunciado en Vamos a ver, el espacio de Telecinco. «Hombre, yo creo que ante una acusación detrás de otra… de que es un montaje su separación (hace referencia a la ruptura de José María y Paola Olmedo), han vendido una exclusiva mintiendo… pues el ha dicho: ‘Como todos’. Esto es un montaje como todos», ha comenzado diciendo Carmen, defendiendo así a su hijo.

«José María es un tío muy noble. Yo no es que ponga la mano, es que me quemo entera para decir que mi hijo no ha llamado a la prensa», ha aclarado después. «No lo ha hecho, es que yo conozco muy bien a mi hijo. Una cosa es que estemos distanciados por unos motivos y otra cosa es no conocer a la persona», ha proseguido.

La colaboradora de televisión ha continuado diciendo que José María es una «excelente persona», acercando así posturas con él después de un distanciamiento ya confirmado. «Es súper noble. José María se ha equivocado en meterse donde nunca había querido meterse. Es mi opinión sin hablar con él y eso no le ha salido bien. Yo creo que lo está pagando muy caro», ha indicado Borrego.

La hermana de Terelu Campos ha continuado en su discurso insistiendo en que su hijo no ha llamado a la prensa. «Yo no lo veo contento, lo veo preocupado y eso me causa dolor», ha comentado para después mirar a cámara y lanzar un mensaje directo a su hijo. «Y yo digo lo que siempre digo, que no voy a hablar mucho más de él y que vuelvo a repetir mirando a cámara que estoy aquí para lo que necesites y para lo que quieras, en lo que te pueda ayudar. Aquí estaré siempre. Hoy y siempre», ha terminado explicando.

Las fotografías de la polémica

Hace tan solo una semana salieron a la luz unas imágenes protagonizadas por José María Almoguera en las que aparecía junto a una misteriosa mujer en actitud cómplice y besándose. Reportaje que publicó la revista Semana el pasado 31 de julio.

Dichas fotografías que confirmaron que José María Almoguera ha rehecho su vida han trascendido cuatro meses después de que se conociera su separación con Paola Olmedo, tras dos años de casados y un hijo en común.