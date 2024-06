18 de junio. Esta es la próxima fecha marcada en rojo en el calendario por Terelu Campos y Carmen Borrego. Pues se trata del día en que su madre, María Teresa Campos, hubiera soplado las velas por su 83 cumpleaños. La periodista falleció el pasado día 5 de setiembre a los 82 años de edad, a consecuencia de una insuficiencia respiratoria aguda -sumada a un grave deterioro cognitivo-, que la mantuvo ingresada varios días en el Hospital Fundación Jiménez Díaz.

Aunque no habrá motivo alguno de celebración, lo cierto es que las hijas de María Teresa Campos no perderán la oportunidad de homenajear a su madre en tal efeméride. Prueba de ello es que Terelu Campos y Carmen Borrego ya estarían manos a la obra en la organización de una misa en honor a la que fuera presentadora de ¡Qué tiempo tan feliz!, para la víspera del día en cuestión. Es decir, para el próximo lunes día 17 de junio.

María Teresa Campos, en Málaga. (Foto: Gtres)

Según ha desvelado el periodista Jesús Manuel Ruiz, la fecha de la misa es el 17, en lugar del 18, por «razones contractuales». El tributo en memoria de María Teresa Campos tendrá lugar a las 20:00 horas en la Parroquia Santa María de Caná, situada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón que, eclesiásticamente, pertenece a la vicaría VII de la archidiócesis de Madrid. La misma, en la que se llevó a cabo una despedida, también en forma de homenaje, a la veterana presentadora, pocos días después de su fallecimiento. Entonces, la ceremonia fue oficiada por el padre Ángel, amigo íntimo de la familia. El sacerdote y filántropo fue también, cabe destacar, el encargado de solemnizar una misa en honor a la periodista antes de su incineración, en el tanatorio de Tres Cantos de la capital madrileña.

Hasta allí, sea como fuere, se espera que se desplacen los familiares y amigos más cercanos de la eterna e inconmensurable María Teresa, entre los que se encuentran, además de Terelu Campos y Carmen Borrego, los respectivos hijos de ambas -Alejandra Rubio, Carmen Almoguera y José María-, Alejandro Rubio, quien fuera pareja sentimental de Terelu hasta 2003; o Gustavo Guillermo, ex chófer y hombre de máxima confianza de María Teresa Campos hasta sus últimos días.

Terelu Campos, en una misa homenaje a su madre en Madrid. (Foto: Gtres)

Carmen Borrego se rompe en directo al recordar a su madre

La misa por el que hubiera sido el 83 cumpleaños de María Teresa Campos llega en un momento muy complicado para el Clan Campos. Mientras Terelu hace frente a un problema de salud debido al proceso inflamatorio crónico de las dos cuerdas vocales, Carmen Borrego está sumida en una guerra mediática y familiar con su hijo, José María. por la cual no pudo evitar el llanto hace escasos días en el programa Así es la vida, en Telecinco. «Yo ya dije hace unos días que el mes de junio era un mes difícil para mí. Es un año difícil para mí, es un daño que se me ha hecho sin pensar que yo estaba en pleno luto… Algo que me parece injusto», expresó.

«Yo creo que tarde o temprano se darán cuenta, pero, de cualquier manera, nunca voy a ir en contra de ellos, jamás. Voy a hacer lo que debo hacer como madre, lo que he hecho toda mi vida y, por supuesto, que lo voy a seguir haciendo», añadió.