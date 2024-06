El padre Ángel está de nuevo ingresado en el hospital. Esta vez, por una hernia que le fue diagnosticada hace varios días tras haberse sentido mal y tener molestias. La noticia la ha adelantado la Fundación Asociación Mensajeros de la Paz, dedicada a mejorar las oportunidades de aquellas personas más necesitadas en España y en proyectos de cooperación internacional en América, África y Asia; y de la que el padre Ángel es fundador. «En estos momentos, el padre Ángel se encuentra recuperándose favorablemente, siguiendo todas las indicaciones médicas y espera recibir el alta muy pronto», indican desde la ONG.

En el comunicado, la institución también ha agradecido las innumerables muestras de apoyo y cariños que el reconocido sacerdote y filántropo estaría recibiendo. «Agradecemos las numerosas muestras de apoyo y pedimos respetar su privacidad durante este tiempo», reza el escrito.

El padre Ángel, en Madrid. (Foto: Gtres)

A pesar de que todo apunta a que la intervención ha sido un éxito, el padre Ángel, que tiene 87 años, preocupa por su estado de salud, pues este ingreso hospitalario se produce apenas unos meses después de otro debido a un problema gastrointestinal que le impidió, cabe recordar, oficiar la misa funeral de su amigo, el empresario Fernando Fernández Tapias, quien falleció el 25 de octubre de 2023 debido a un infarto al que se sumó un decaimiento en su salud. Entonces, el padre Ángel permaneció tres días en cama y bajo la observación del equipo médico.

La última vez que pudimos ver públicamente al padre Ángel fue el pasado día 28 de mayo con motivo del Día Mundial de la Nutrición. La Fundación Mensajeros de la Paz aprovechó tal efeméride para invitar a los medios de comunicación a un cocinado solidario que, de alguna forma, pusiera el foco en la importancia de cuidar la alimentación y la nutrición de las personas mayores. El evento con una gran acogida y reunió a grandes cocineros en el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, tales como los tres miembros del jurado del programa MasterChef de La 1, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera; Marcos Morán, Carlos Maldonado o Pepa Muñoz, entre otros.

El padre Ángel, en Madrid. (Foto: Gtres)

La de este martes y la anterior no son las únicas veces que el padre Ángel, al margen de por sus labores sociales y religiosas, se convierte en noticia de la crónica social de nuestro país, por un achaque de salud. Hace ahora más de una década, el cura asturiano, que entonces tenía setenta años, fue diagnosticado con un cáncer de colon. Una enfermedad en la cual las células en el colon o el recto, se multiplican sin control y cuyos síntomas más frecuentes son la sangre en las heces, el dolor abdominal, la pérdida de peso sin causa aparente, el cansancio o las concentraciones bajas de hierro.

«Al saber que tenía un cáncer se me cayó el mundo encima. Estaba convencido de que me moría. Lloraba sin que me viera nadie y me fui despidiendo de la gente a la que quiero. Lo que más me dolía es que iba a marcharme de este mundo con muchas cosas por hacer», contó en una ocasión a este respecto.