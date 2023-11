Madrid ha despedido y rendido homenaje, a partes iguales, este lunes, a Fernando Fernández Tapias, quien falleció el pasado día 25 de octubre, a los 84 años de edad, a consecuencia de un infarto. Ha sido alrededor de las siete y media de la tarde cuando ha dado comienzo una misa funeral en la iglesia San Francisco de Borja, en pleno corazón de la capital, en honor al empresario. El servicio religioso, ha estado oficiado por el padre Ángel, quien mantenía una estrecha relación de amistad con Tapias. El clérigo y filántropo fue también el encargado de solemnizar una misa en honor a Fernando antes de su incineración, en el Tanatorio de La Paz, posterior a su muerte.

La primera en llegar al templo ha sido, como era de esperar, Nuria González, viuda del naviero gallego. Junto a ella, no ha faltado su hermana, Yolanda González, quien ha demostrado ser su principal apoyo en estos difíciles momentos, así como sus amigos más cercanos y sus dos hijos en común con Fernández Tapias: Iván y Alma, de veinte y dieciséis años, respectivamente. Vestida de riguroso luto, Núria ha preferido guardar silencio ante la presencia de los medios de comunicación a su llegada a la iglesia.

Nuria González, la última esposa de Fernández Tapias en la misa funeral del empresario / Gtres

A ellos les han seguido, sea como fuere, Carla Goyanes y Jorge Benguria, acompañados por sus dos hijos mayores, Carlos y Santiago; Simoneta Gómez-Acebo, prima del Rey Felipe VI; Maribel Yébenes, que el pasado mes de agosto despidió, por su parte, a su marido, Antonio García-Ordóñez; Patricia Cerezo y Kiko Gámez; Alfonso Díez, viudo de la Duquesa de Alba; Florentino Pérez; el que fuera el sexto presidente del Gobierno de España después de la transición, entre 2011 y 2018, Mariano Rajoy, Rafa Medina, Nuria Roca, Ana Botella, Ana Pastor, Álvaro Castillejo Preysler, Florentino Pérez, María Chávarri, o Terelu Campos, amiga íntima de Núria.

Asimismo, y si bien todo apuntaba a que iban a ser los grandes ausentes a la cita -no estaban invitados-, finalmente, no han fallado a la cita, tampoco, los hijos mayores de Fernando Fernández Tapias -Iñigo, Borja, Sandra y Juan Carlos-, con quien el empresario mantenía una guerra abierta desde hacía varios años a consecuencia de la demanda de incapacitación que éstos interpusieron contra su padre en el Juzgado de Primera Instancia número 65 de Madrid; así como sus respectivos hijos. «Por supuesto era nuestro padre y no podemos faltar a su funeral. Era nuestro deber», han sido las palabras de los retoños a su llegada a San Francisco de Borja.

Uno de los hijos de Fernando Fernández Tapias en el funeral a su padre / Gtres

El objetivo de la petición era demostrar que Fernando no tenía capacidad para la toma de decisiones empresariales debido a su avanzada edad. Algo con lo que la Justicia no estuvo de acuerdo después de que Tapias llevara como testigo a Florentino Pérez, presidente del grupo ACS desde 1997 y del Real Madrid, en un segundo mandato, desde 2009; quien declaró que su vicepresidente y amigo estaba en perfectas condiciones intelectuales. Fernando Fernández Tapias fue padre de ocho hijos fruto de sus matrimonios con Victoria Riva de Luna, Juana García Courel y Nuria González, su viuda.

La última voluntad de Fernández Tapias con sus hijos mayores

La presencia de los hijos mayores de Fernando Fernández Tapias al funeral de su padre llega, cabe recordar, después de que viera la luz, hace escasas semanas, la que habría sido la última voluntad del naviero para con, precisamente, sus progenitores. Según desveló Joaquín Torres en Espejo Público, en Antena 3, Fernández Tapias dejó por escrito que no quería que sus hijos asistieran a su funeral ni honraran su figura. «Fernando no quería que sus tres hijos mayores estuviesen en su tanatorio. Fueron muy crueles con el padre», aseguró el arquitecto.