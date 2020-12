La repentina muerte de la infanta doña Pilar de Borbón el pasado 8 de enero tras una intensa lucha contra el cáncer de colon ha supuesto una dura pérdida no solo para su familia y para la institución monárquica, sino también para Nuevo Futuro, organización de la que era presidenta de honor desde su fundación. Una triste noticia a la que se ha sumado la crisis sanitaria generada por el coronavirus, que ha provocado que este año no pueda llevarse a cabo el tradicional Rastrillo solidario, y que se haya optado por una versión digital de la feria benéfica a través del portal de compra y venta de ropa y accesorios de segunda mano ‘Best for Less’. Hasta el 9 de este mes se han estado vendieron prendas de la propia infanta Pilar, Simoneta Gómez-Acebo, la infanta Elena, Eugenia Martínez de Irujo, Carolina Adriana Herrera, Alejandra Rojas o Laura Ponte, entre otras mujeres que han donado parte de su armario a beneficio de Nuevo Futuro.

A pesar de que no se ha podido celebrar el Rastrillo de la manera tradicional debido a las complicadas circunstancias que han marcado este año 2020, la hija de la infanta Pilar, Simoneta Gómez-Acebo, no ha querido perder la oportunidad de asistir a otro mercadillo solidario que ha tenido lugar estos días en la capital madrileña.

Este domingo, la prima de Felipe VI ha visitado el mercadillo que cada año organiza la fundación A la Par en el madrileño barrio de Montecarmelo. Vestida de manera casual, con pantalón de pana y chaquetón de cuadros, y con mascarilla estampada de Bárbara Pan para la firma Kausi -una de las predilectas de Isabel Preysler, Simoneta ha coincidido con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

En el mercadillo solidario se han instalado varios puestos de moda y bisutería -los más populares-, se ha habilitado un espacio gastronómico y se han organizado numerosas actividades de entretenimiento, muchas de ellas especiales para los más pequeños. Para cumplir con las medidas de higiene y seguridad, la feria se ha celebrado al aire libre, para garantizar unas compras seguras, como han confirmado desde la organización. Asimismo, para evitar aglomeraciones y permitir que todo aquel que quisiera pudiera participar, se ha habilitado una plataforma online en la que aparecían todos los productos a la venta, de manera que también podían adquirirse a través de esta vía. Un total de cuarenta y cinco marcas han querido participar en esta edición, entre las que destacan Absolut Beach, Carocho Solidario o Lola.

Almudena Martorell es quien preside la Fundación A la Par después de que su madre, Carmen Cafranga Cavestany le cediera el puesto hace algún tiempo. Fue la abuela de Carmen y la bisabuela de Almudena, Carmen Pardo-Valcarce quien creó a finales de los años 40 la fundación, vinculada a su nombre, aunque ahora lleva el de “A la Par”. Una institución que en origen prestaba apoyo a los hijos de las personas enfermas de lepra, aunque finalmente se ha especializado en el trabajo con personas con discapacidad intelectual.