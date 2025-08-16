María Patiño rompe su regla de oro y envía un mensaje sobre su marido, Ricardo Rodríguez

María Patiño es uno de los rostros televisivos más famosos de nuestro país. Casi todo lo que toca lo convierte en meme o en un fenómeno viral que inunda las plataformas sociales y se ha consagrado como todo un referente de humor. Durante la última temporada, ha vivido unos meses convulsos en el terreno laboral tras hacer el cambio de Ni que fuéramos Shh, del canal Ten, a La familia de Tele, de la cadena pública. Un giro profesional que afrontó ilusionada y que acabó siendo una gran decepción para los propios tertulianos, para el público y para TVE, que terminó por eliminar el formato de la parrilla. Pero durante el sábado 16 de agosto, María ha dejado toda esta vorágine a un lado y ha recordado uno de los momentos más felices de su vida: su boda en Sri Lanka con Ricardo Rodríguez en el año 2019.

Con este gesto, que ha efectuado con motivo de su sexto aniversario, la periodista ha roto una de sus reglas de oro. María, que siempre ha tratado de mantener a su cónyuge alejado de su perfil mediático, ha colgado una instantánea en redes en la que aparece ella junto a su esposo. Una imagen extraída del álbum personal de la pareja que rememora el feliz momento del «sí, quiero» en el país asiático.

En la publicación aparecen ambos, mirándose muy enamorados y vestidos de blanco. Ella, para uno de los días más trascendentales de su trayectoria sentimental, eligió un vestido confeccionado con un cuerpo de pedrería y una voluminosa falda de tul. Lució su melena suelta y un clean look muy propio para el carácter desenfadado de la ceremonia. Por su lado, el desde entonces marido de la presentadora se decantó por un estilismo informal que iba en perfecta sintonía con el escenario. El matrimonio selló su amor en una paradisiaca playa de arena clara y el arco nupcial enmarcaba un paisaje de ensueño con palmeras y un mar enfurecido al fondo.

«Te estaré eligiendo siempre» han sido las románticas palabras que ha elegido Patiño para acompañar el emotivo instante. Tras colgarla, los internautas han inundado de comentarios el muro de la fotografía. «Qué maravilla», «feliz aniversario, pareja» o «enhorabuena» han escrito algunos. Otros, recordando que el 15 de agosto ha sido el cumpleaños de la tertuliana, también han aprovechado para felicitarla por ello. «Feliz cumpleaños, María», ha reflejado un usurario. Y los han que han pedido directamente a Patiño que vuelva a las pantallas de sus hogares: «Tienes que hacer un programa con Belén, aunque sea en YouTube», ha deslizado una fan.

María Patiño en la presentación de La familia de la tele. (Foto: Gtres)

Incluso el mismo Ricardo ha dejado su particular dedicatoria de amor con un par de mensajes. El primero de ellos está compuesto por un escueto «Y yo» y un emoji que representa el enamoramiento. El segundo no tiene texto, pero en él se repiten los emoticonos de caras con corazones en los ojos. Un movimiento por parte del actor que deja patente la buena salud de la que gozan los desde hace seis años marido y mujer.