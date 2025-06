El lamento de María Patiño tras el fracaso de su gran sueño: "No quiero estar constantemente en tensión"

Aunque todavía no se ha confirmado de manera oficial, cada vez son más fuertes los rumores que aseguran que La familia de la tele está a punto de desaparecer de la parrilla de RTVE. Por ahora, la cadena pública tan sólo ha retrasado la emisión del formato, el cual empezará, desde este 16 de junio, a las 19:30 horas. Una remodelación de la programación que ha avivado aún más las especulaciones sobre el fin del que muchos consideraban que era el «gran sueño» de los ex colaboradores de Sálvame.

Por ahora, ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto, pero María Patiño, sacando a relucir su faceta más sincera, ha hecho una reflexión en sus redes sociales que, como no podía ser de otra manera, no ha pasado desapercibida.

Yo sólo quiero volver a ser la misma de siempre, quiero fluir, quiero preguntar para saber, no quiero estar constantemente en tensión, no quiero ser corregida en todo momento, quiero divertirme, quiero aprender, quiero crecer. — Maria patiño (@maria_patino) June 14, 2025

«Yo solo quiero volver a ser la misma de siempre, quiero fluir, quiero preguntar para saber, no quiero estar constantemente en tensión, no quiero ser corregida en todo momento. Quiero divertirme, quiero aprender y quiero crecer», escribía a través de su cuenta oficial de X. Aunque en ningún momento menciona a La familia de la tele, los usuarios han interpretado sus palabras como una confesión sobre cómo se siente cada vez que se pone al frente del programa mencionado. «Salte de esa cadena», «Volved a TEN. Allí tenéis libertad», escribían algunos internautas.

Esta reflexión no ha sido la única que ha compartido con sus seguidores en los últimos días. En su perfil de Instagram María Patiño también ha recordado el camino que ha recorrido junto a todos sus compañeros, del cual parece estar muy orgullosa. «Aposté y no perdí. No es un acto de vanidad, es una reflexión real. Ante un bloqueo informativo y con el apoyo fundamental de los productores y la profesionalidad del equipo, rompemos barreras inimaginables a través de medios no tradicionales. Llegar a Netflix, conquistar YouTube, tener el apoyo de TEN y lograr la oportunidad de RTVE. Tú decides mi destino como espectador de volver a entrar en tu salón», escribía justo después de comenzar los rumores de cancelación de La familia de la tele.

Belén Esteban, Aitor Albizua, María Patiño e Inés Hernand. (Foto: Gtres)

Por su parte, Belén Esteban no se ha pronunciado al respecto y, durante el concierto de Lola Índigo en Madrid, al ser preguntada por ello, tan solo señaló que ella estaba citada para trabajar esta semana. Por otro lado, Inés Hernand ha expresado en sus redes que, ante la falta de una información oficial, ella «seguirá yendo a su puesto de trabajo hasta que se entere de lo contrario».