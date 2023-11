Gustavo Guillermo rompe su silencio y explota contra Bigote Arrocet

Se ha hecho esperar, pero Gustavo Guillermo, el que fuera el chófer y hombre de máxima confianza de María Teresa Campos hasta su muerte, el pasado día 5 de septiembre, ha roto, por fin su silencio. Gustavo ha concedido una entrevista a una conocida revista de la crónica social de nuestro país a su salida de la casa de Gran Hermano VIP 8, donde ha permanecido más de un mes. El conductor, cabe recordar, fue expulsado disciplinariamente del concurso hace varios días tras protagonizar un duro enfrentamiento con Álex Caniggia, hermano de Charlotte​ e hijo del ex futbolista argentino Claudio Paul Caniggia y de la mediática argentina Mariana Nannis; si bien todo apunta a que ambos optarán, el jueves, a la mítica repesca del formato.

Deshaciéndose en halagos por la que fuera presentadora de Qué tiempo tan feliz, Gustavo ha contado cómo fueron sus últimos días con María Teresa Campos y descrito, especialmente y sin poder contener las lágrimas, cómo fue el último abrazo en el que ambos se fundieron: » Pude despedirme de Teresa, pero ya no me reconoció», señala. Asimismo, el chófer se ha pronunciado al respecto del tan sonado contrato de confidencialidad que se le exigió signar mientras aún trabajaba con María Teresa y que él se negó a firmar; así como su carta de renuncia.

Gustavo Guillermo en el funeral de María Teresa Campos / Gtres

Tal como desveló este medio hace varias semanas y ha confirmado ahora Gustavo, el madrileño renunció a su puesto de chófer para no ser ninguna carga económica para María Teresa ni para sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, de quienes «se siente más unido que nunca». «Terminé mi contrato porque consideraba que tenía que estar a su lado, pero no cobrando un sueldo, porque la situación no era la mejor. Sentí que era una carga económica para ella», señala.

Gustavo carga contra Bigote Arrocet

En su entrevista, Gustavo se ha pronunciado inevitablemente sobre Bigote Arrocet, quien fuera pareja sentimental de María Teresa Campos durante más de seis años. Concretamente, sobre las declaraciones que el cómico hizo sobre la veterana presentadora y su romance con ella a Risto Mejide, en el primer capítulo de la nueva temporada de Viajando con Chester, en Cuatro. Edmundo, cabe recordar, habló sobre los planes de boda de él y María Teresa y sobre su controvertida ruptura, por WhatsApp, con la periodista. Asimismo, desveló el motivo por el que no asistió al funeral de la natural de Tetuán. «Nunca la dejé por WhatsApp. El día de mi cumpleaños me tenía que ir con Teresa a Málaga. Esa noche hubo una discusión sobre celos. Empezó a ser celosa porque antes no era así», fueron las palabras de Bigote.

María Teresa Campos y Gustavo por las calles de Madrid / Gtres

«Edmundo es un interesado. Si Teresa hubiera seguido en televisión, seguro que él no la habría abandonado. Nunca me fie de él y se lo dije a Teresa, pero salí escaldado», dice Gustavo en referencia a lo anterior y a los rumores de infidelidad que ciernes todavía hoy sobre actor argentino-chileno.