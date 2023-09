Apenas han pasado 24 horas desde que Gustavo Guillermo se convirtiera en nuevo concursante de GH VIP 8, pero la familia Campos ha vuelto a la carga contra el chófer de María Teresa Campos. Atrás queda esa paz impostada que Terelu y Carmen Borrego han querido demostrar en los últimos días de vida de la malograda periodista y en sus exequias. Las rencillas con la persona a la que Teresa consideraba un hijo han existido siempre y la relación con sus hijas siempre ha sido una montaña rusa. En esta ocasión, la portavoz ha sido Alejandra Rubio.

Alejandra Rubio se pronuncia en #AsíEsLaVida sobre la entrada de Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, en #GHVIP8 👁 pic.twitter.com/mO7G9uPe7y — Así es la vida (@asieslavidatele) September 15, 2023

La nieta de María Teresa Campos ha estado presente en su puesto de colaboradora en Así es la vida. El programa se despedía para siempre hoy de su audiencia y tenía preparado un bombazo para su final, que no era otro que la reacción de Alejandra Rubio a la entrada en el reality de Gustavo. La joven ha sorprendido a todos al descolgarse con un discurso que ha comenzado poniendo sobre la mesa un dato desconocido hasta el momento. Según sus palabras, el que fuera mano derecha de su abuela presentó su dimisión tres semanas antes de su fallecimiento: «Hace veinte días él presentó la dimisión, dijo que no iba a trabajar más con mi abuela. Esto fue una sorpresa para todos porque no nos esperábamos que en un momento en el que mi abuela estaba mal, presentase esa dimisión», ha dicho.

La verdad tras la (no) dimisión de Gustavo Guillermo

Look ha querido contrastar esta información con el entorno más cercano a Gustavo Guillermo, quienes contradicen -muy enfadados- la versión de Alejandra Rubio. Personas muy próximas al nuevo concursante de GH VIP nos relatan cómo fue en realidad el episodio al que hace mención la hija de Terelu Campos: «No hay derecho. Es todo lo contrario. Hace dos semanas, Gustavo se presentó en casa de Terelu para pedir la baja porque iba a seguir trabajando, pero no quería cobrar. Era consciente de que su sueldo era una carga en ese momento para María Teresa». Y añaden más detalles: «Él no la vio bien y fue a Terelu a decir que quería seguir trabajando gratis porque se sentía mal. La reacción de Terelu no fue positiva y le dijo que no. Quizá debió desconfiar y el terror para ellas es que Gustavo dejara de ir a cuidar de ella», nos desvelan, enojados.

Gustavo Guillermo / Telecinco

Sobre su concurso en Gran Hermano VIP, Alejandra Rubio señala que la renuncia estaba motivada por su marcha al concurso: «Intuíamos que podía ser por eso, pero nadie le dijo nada… esperamos a que él lo contase. Pero no fue hasta después del funeral en Málaga cuando se lo dijo a mi madre. Sin embargo, la hija mayor de Teresa se enteró antes de las intenciones del chófer: «Le dijo ‘me ha llegado esto, pero no me lo he creído porque nos lo contarías’ y él lo negaba, pero claro no podía hablar por el contrato de confidencialidad». Look ha podido confirmar que, efectivamente, Gustavo Guillermo mantuvo en secreto su fichaje -cerrado varias semanas antes de la muerte de María Teresa- por el programa de Telecinco.

Alejandra Rubio se ha mostrado muy espoleada en plató para contradecir la versión de Gustavo, quien dijo hace unas horas que a María Teresa le hubiera gustado verlo concursar en GH VIP: «Mi abuela por supuesto no tenía ninguna constancia de esto, lo quiero dejar clarísimo, no era una opción y menos en las condiciones que estaba ella».

Gustavo Guillermo, en Madrid / Gtres

Unas palabras que traerán cola ya que Gustavo tuvo buenas palabras para Terelu Campos y Carmen Borrego en su primera entrevista en el reality. ¿Nuevos tambores de guerra?