Este martes 19 de agosto se cumplen diez años desde que Lina Morgan falleciera a los 78 años en su casas de Madrid. Durante esta década ha existido una gran incógnita con respecto a sus propiedades y su herencia, cuyo receptor fue Daniel Pontes, su asistente y la persona que estuvo a su lado durante su enfermedad. La actriz de Soltera y madre en la vida le nombró como tutor legal en la recta final de su vida para que así administrara su economía, que gran parte fue destinada a sus tratamientos médicos, tal y como ha reiterado Pontes en varias ocasiones tras haber sido puesto en duda.

Una década después, el paradero de las pertenencias de Morgan son todo un misterio y a lo largo de estos diez años se han planteado varias teorías sobre su herencia y sobre la última versión de su testamento, redactado en 2013.

La versión de Daniel Pontes, su asistente y fiel amigo

Daniel Pontes en el funeral de Lina Morgan. (FOTO: GTRES)

Lo que comenzó como una relación profesional terminó convirtiéndose en una amistad. En los últimos años de su vida, Lina Morgan confió sus intereses -tanto personales como económicos- en Daniel Pontes, que conoció a la artista a raíz de ser su chófer personal. El asistente de la actriz, con el paso del tiempo, se convirtió en su persona de confianza y el hombre que la acompañó hasta su último suspiro.

Es por ello que para muchos no fue extraño que Morgan lo recompensara con parte de su herencia, que aún es toda una incógnita. Aunque Pontes ha tratado de pasar desapercibido a lo largo de los años, lo cierto es que en varias ocasiones ha tenido que dar la cara en los medios por las acusaciones del entorno de Lina, que lo han señalado como una persona interesada.

En 2020, cinco años después de la pérdida de la actriz, su ex chófer concedió una reveladora entrevista en la que habló sobre la millonaria herencia de Lina. «No dejó más de dos millones de euros. Hubo gastos durante su enfermedad. La casa era un hospital con dos botellas diarias de oxigeno, enfermeras por todas partes. Yo sabía que estaba en su testamento y, si hubiera querido algo, no habría gastado tanto dinero. Lo cuento para todos los que me atacaron porque hay facturas de todos esos gastos», contó en Vanitatis.

La capilla ardiente de Lina Morgan en La Latina. (FOTO: GTRES)

Solo dos años después, en 2022, Pontes volvió a aparecer en escena. Esta vez debido al testimonio de Ana Valdi, ex empleada de Lina. «Es una desagradecida. Su fallecimiento para mí no fue un negocio, todavía no he cobrado un euro de la herencia que me dejó. Estoy en pleitos con Hacienda, que me piden el doble de lo que he heredado», dijo el ex chófer de Lina en Semana, que negó que heredara 7 millones de euros. Además, en el medio citado, desveló que la única propiedad que tenía de la actriz era un piso ubicado en el barrio del Niño Jesús, en Madrid -para zanjar, asimismo, que no tenía enseres de la actriz como se había dicho-.

Por su parte, Pontes -debido a las críticas por parte del entorno de Lina- advirtió sobre tomar decisiones legales contra los que le acusaran como una persona interesada. «La gente habla por hablar. Tomaré medidas, lo tengo que hablar con los abogados. Voy todos los meses a la sepultura de Morgan todos los meses. Yo no presumo de haber estado con Lina de haberla manipulado», dijo en Juntos, en Telemadrid.