Cayetano Rivera, muy bien acompañado tras cancelar sus corridas de toros: las imágenes

Cayetano Rivera atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida, y es que a la reciente ruptura con la periodista María Cerqueira, se suma también su gran polémica en un reconocido restaurante y la consecuente detención. Además, Rivera también se ha visto obligado a cancelar diversos eventos taurinos. «Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga», confesaba mediante un comunicado.

«Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo. Gracias por vuestra comprensión y confianza», confesaba a sus seguidores. Una decisión que ha generado gran preocupación, sobre todo por su estado anímico a raíz de la última polémica. «Psicológicamente estaría bastante afectado», apuntan desde su entorno cercano.

Cayetano Rivera en el aeropuerto de Palma. (Foto: Gtres)

Pero, dentro de lo malo, parece que el torero tiene una nueva ilusión, según han compartido desde el programa TardeAR. Y es que se le habría visto muy bien acompañado por una misteriosa mujer, una atractiva morena con la aparece charlando animadamente. ¿Está nuevamente ilusionado?

Presente en plató, el primo Cayetano, Canales Rivera, se ha negado a aportar más detalles al respecto, y es que él considera que su primo tiene todo el derecho del mundo a ilusionarse y tener un nuevo amor. «¿Qué queremos? ¿Qué no salga de casa?», ha sentenciado el colaborador. «La decisión es suya, porque este año no está siendo el mejor para él».

Por otra parte, ha sido el paparazzi Sergio Garrido el encargado de destapar la exclusiva en Telecinco. Según ha expuesto públicamente, Cayetano pasaba el fin de semana acompañado por cinco amigos. Y, entre ellos, encontraríamos a esta atractiva joven.

Cayetano Rivera en un acto taurino. (Foto: Gtres)

«Ha estado el fin de semana en Sotogrande, con un grupo de amigos. Y, en concreto, con una chica morena muy, muy guapa… con la que me han contado que había mucho feeling», ha destacado. «Ella estaba muy contenta de hablar con él, y él estaba muy relajado y tranquilo». Lo que queda reflejado en las imágenes que han mostrado en exclusiva en TardeAR.

«La chica es espectacular, comieron juntos y disfrutaron de Sotogrande. Una chica morena, guapa, como las que le gustan a él», asegura el paparazzi. Lamentablemente, Garrido ha explicado que no cuenta con más datos al respecto, y tampoco ha podido indagar más al respecto.