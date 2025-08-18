Descubrimos el plan privado de Terelu Campos en medio de su imparable verano laboral

Este 2025, Terelu Campos está viviendo un verano de mucho ajetreo. Y es que apenas ha tenido vacaciones debido a su imparable agenda profesional. Se ha estrenado como presentadora de una de las secciones de la versión veraniega del programa Fiesta, el programa de las tardes de los fines de semana de Telecinco, así como también se ha vuelto a subir al escenario para protagonizar la obra de teatro Santa Lola en su Málaga natal. No obstante, entre trabajo y trabajo, la hermana de Carmen Borrego también ha tenido tiempo de disfrutar con sus seres queridos de algún que otro plan privado. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana, ha sido fotografiada junto a un grupo de amigas en un restaurante de la capital.

En las imágenes, Terelu aparece relajada mientras se toma una copa de vino en una velada marcada por las risas y las confidencias. La acompañan varias amigas cuya identidad es desconocida de cara a la esfera pública. La más popular es la periodista Gema Fernández, la cual actualmente trabaja en el espacio televisivo D Corazón. La escena transmite cercanía y complicidad, dejando claro que la hija de la recordada María Teresa Campos cuenta con un núcleo férreo de amistades en Madrid, un círculo íntimo que la respalda en los buenos y malos momentos y con el que puede desconectar de lo profesional.

Además, en el video trascendido también se observa cómo Terelu le pide al camarero que pare cuando este le está rellenando la copa, indicándole el tope de bebida que quería que le echara en el vaso. Cabe destacar que, en más de una ocasión, la madre de Alejandra Rubio ha confesado que le gusta beber alguna que otra copa en ambientes relajados. Según comentó en unas declaraciones, le gusta tomarla con piel de naranja y hielo. No obstante, también llegó a declarar en el documental Las Campos que era consciente de que «si bebiera menos estaría más delgada», aunque sabe que si fuera así, también sería «menos feliz».

El verano de Terelu Campos

Aunque estas imágenes han dejado al descubierto algunos de los planes privados que está disfrutando Terelu durante la etapa estival de este 2025, lo cierto es que su nombre lleva acaparando titulares desde el inicio del verano. Primero, por los breves días de vacaciones que compartió en Málaga junto a su hija Alejandra, su nieto y su yerno, Carlo Costanzia. Y después, por la comentada portada en bikini que protagonizó para la revista Lecturas, en la que confesó que «echaba de menos los besos y las caricias de un hombre».

Alejandra Rubio, Carlo Costanzia y Terelu Campos en Málaga. (Foto: Gtres)

Sin embargo, pese al revuelo mediático que estas apariciones han generado, la hija mayor de María Teresa Campos ha preferido volcarse en su nueva trayectoria profesional y refugiarse en la intimidad de su círculo más cercano de amigas, tal y como se puede ver en las imágenes citadas líneas más arriba.