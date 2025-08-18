El desgarrador mensaje de Cari Lapique en la cuenta atrás a un demoledor aniversario

Cari Lapique atraviesa uno de los veranos más duros de su vida, ahora que está a punto de cumplirse un año del trágico fallecimiento de su marido, Carlos Goyanes, y de su hija Caritina, con apenas unas semanas de diferencia. Así y todo, la socialité no ha querido perder la oportunidad de recordar al que fuese el amor de su vida con una entrañable imagen junto a su nieto. La pareja habría celebrado sus bodas de oro el próximo 20 de septiembre, por lo que queda claro que se acerca otra fecha muy especial y emotiva para toda la familia. De ahí, que en medio de este delicado proceso de duelo, ella haya querido recordarle con una tierna imagen en la que posa junto al pequeño Beltrán, hijo menor de Carla Goyanes, durante el que fuese su primer verano juntos.

«Carlos con Beltrán en su primer verano», ha escrito Lapique. «Buenísimos tiempos», apunta con nostalgia sobre esos momentos tan especiales. Una publicación que ha despertado una gran cantidad de reacciones entre su familia y amigos. Por ejemplo, la de Rosa Benito, exmujer de Amador Mohedano. «Qué bonito es recordar los momentos felices. Recuerda Cari, que siempre están ahí. Aunque no los veamos, los sentimos», le ha escrito la televisiva infundiéndole ánimo. Mientras que otras famosas como Samantha Vallejo-Nágera han apuntado: «Ideal el abuelo Carlos».

Este verano, Cari se ha refugiado en el cariño de su familia, tal y como nos presumía hace poco con una preciosa instantánea junto a sus nietos. De hecho, ha encontrado en Carla Goyanes su gran apoyo. «Por fin con los Bengus de vacaciones», presumía orgullosa. Y es que Lapique disfruta al máximo de su faceta como abuela, según nos muestra en sus redes.

Hace poco, veíamos que Cari se había escapado unos días a Ibiza junto a su hermana Myriam, otro de sus principales pilares. «Si perder a su marido fue terrible, despedir a su hija la dejó destrozada. Solo el apoyo de su familia, de su hija Carla y de sus nietos la han ayudado a sacar fuerzas de donde no hay y seguir adelante», apuntan desde su entorno más cercano.

Caritina fallecía el 26 de agosto de manera repentina debido a un ataque al corazón, dejando destrozada a toda la familia, que todavía no se había recuperado de la pérdida de Carlos Goyanes. De hecho, a la socialité le costaría mucho volver a Marbella, que hasta el año pasado había sido testigo de algunos de los mejores recuerdos para la familia.

«No está preparada y no sabe si volverá a estarlo algún día», detallan. «Todavía no termina de creerse lo que le ha pasado». Y es que Cari «echa muchísimo de menos a su marido y a su hija», por lo que sigue intentando lidiar con este devastador golpe en medio de un verano lleno de emociones.