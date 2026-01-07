Roberto Leal arranca 2026 a lo grande. Mientras en Antena 3 Rosa y Manu siguen engordando el bote de Pasapalabra, el presentador se prepara para estrenar dos nuevos proyectos y consolidarse como uno de los rostros más versátiles de la cadena. Este miércoles 7 de enero se estrena Nos vamos de madre, un formato muy especial que combina viajes, retos físicos y un retrato íntimo de la relación entre un hijo y su madre. Producido por Blondloyal, la productora que dirige junto a su esposa, Sara Rubio, el programa tendrá como protagonista a Mercedes Guillén, madre de Roberto, quien a sus 70 años se lanza a una aventura que promete emociones y diversión para toda la familia.

Nos vamos de madre no es el típico programa de viajes; va mucho más allá. A lo largo de cuatro entregas por Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech, Roberto acompaña a su madre mientras ella supera sus miedos mediante distintos desafíos físicos y culturales, desde lanzarse en tirolina hasta pedalear en una bicicleta acuática por el Bósforo o cenar en un restaurante suspendido en el aire. «Se me va a ver de verdad», reconoce Roberto, señalando que el espectador podrá descubrir facetas de su personalidad que normalmente quedan fuera de cámara: su cabezonería, sus enfados cuando algo no sale como espera y su manera de afrontar los retos con intensidad y humor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Atresmedia Comunicación (@atresmediacom)

El programa también sirve para profundizar en la vida de Mercedes Guillén, una mujer de gran vitalidad que ha enfrentado adversidades desde muy joven. «He conocido muchos de sus sueños que se quedaron por hacer y cómo fue su vida tras quedarse huérfana muy pronto», explica Roberto. La relación entre madre e hijo se muestra sin artificios ni guion, dejando espacio para charlas profundas y momentos emocionales que revelan la complicidad única que existe entre ambos. Mercedes demuestra que nunca es tarde para superar miedos y vivir nuevas experiencias, algo que ha dejado una impresión duradera en el equipo de producción y, sin duda, conectará con el público.

Roberto Leal añade que la experiencia de trabajar junto a su madre es también un aprendizaje personal: «Pocas veces había visto a mi madre con la vulnerabilidad que muestra aquí. No solo frente a los retos, sino también cuando habla de su vida o cómo ve el futuro con 70 años». La espontaneidad de Mercedes, su humor y su entusiasmo son el motor de un formato que busca emocionar y divertir, mostrando un vínculo familiar universal. La química entre ellos, consolidada previamente en el programa Casafantasmas, se amplifica aquí, ofreciendo al público un retrato auténtico y cercano de la relación madre-hijo.

Roberto Leal y su madre, Mercedes Guillén, en un estreno. (Foto: Gtres)

Además de este estreno, Roberto tiene un inicio de año intenso: este viernes 9 de enero regresa con la sexta temporada de El desafío, un programa donde los concursantes se enfrentan a pruebas extremas, y mantiene su labor diaria al frente de Pasapalabra, donde sigue sorprendiendo con las audiencias y el histórico bote que comparten Rosa y Manu.

Quién es Mercedes Guillén, la madre de Roberto Leal

Mercedes Guillén es mucho más que la madre de Roberto Leal: es el alma de los programas que comparte con su hijo y una mujer que ha sabido ganarse al público por su naturalidad, humor y valentía. Mercedes no solo acompaña a Roberto en aventuras televisivas como Nos vamos de madre o Casafantasmas, sino que se ha convertido en una figura querida en redes sociales, donde comparte momentos de su vida cotidiana con casi 4.000 seguidores.

Su historia personal también muestra su fortaleza: en 2019 perdió de manera repentina a su marido, un golpe que impactó profundamente a la familia, justo antes de que Roberto viviera uno de sus hitos profesionales más importantes, la retransmisión de las Campanadas en TVE. Aun así, Mercedes ha enfrentado la vida con resiliencia y energía, transmitiendo a sus hijos, especialmente a Roberto, valores de coraje, cercanía y sentido del humor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mercedes Guillen (@mercedesguillen_)

Desde su participación en Canal Sur, en la sección La madre que te parió, hasta su salto a formatos de misterio y entretenimiento, Mercedes ha mostrado su capacidad de conectar con la audiencia de manera auténtica. Su complicidad con Roberto no es solo profesional: es madre e hija en estado puro, con bromas, apoyo mutuo y un vínculo que se refleja en cada escena. Como ella misma dice, «no hay misterio que una madre no pueda resolver», y lo demuestra tanto frente a las cámaras como en su vida diaria.