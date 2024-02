La mala suerte de Roberto Leal en su primer día en televisión

Roberto Leal visitó el pasado martes el programa El camino a casa, donde se desplazó junto a Albert Espinosa hasta Alcalá de Guadaira, la localidad sevillana donde nació y vivió una feliz infancia. Durante la entrevista, el presentador de Pasapalabra se abrió como nunca hablando de los momentos más emblemáticos de su vida, haciendo incluso referencia al primer día que pisó un plató de televisión cuando tan solo tenía 12 años.

«Fui al programa de Jesús Vázquez porque otros vecinos de mi barrio habían ido antes y quedaron muy graciosos. Les preguntaron si tenían más gente como ellos y me llamaron a mí. Para mí fue una aventura», recuerda. Sin embargo, lo que parecía que sería un día inolvidable para el sevillano quedó marcado por la mala suerte, y es que su faceta fan le pasó una mala pasada: «Me hice un montón de fotos con Jesús Vázquez, que me hizo mucha ilusión, por los pasillos, por los camerinos… Y cuando llegué a mi casa abrí la cámara de fotos y no tenía carrete», confesaba, añadiendo apenado que no tenía ningún recuerdo de su viaje a Madrid más allá del video de su participación en el espacio televisivo.

Sus inevitables lágrimas al recordar a su padre

El formato de Atresmedia mostró a Roberto Leal un video de unas vacaciones familiares en las que aparecía su padre, el cual falleció el pasado mes de diciembre de 2019. Tras recordar los buenos momentos que vivió junto a él, el periodista no pudo evitar emocionarse: «Eso era vida. Era una época super guapa», reconocía con una voz entrecortada.

Tras dejar entrever los duros que han sido estos años por la muerte de su padre, Roberto Leal manifestaba que le daba pena que no hubiera podido disfrutar al completo su éxito como comunicador: «Él vivió mi oficio pero los momentos así grandes ya no los vivió», explicaba, añadiendo que tiene su figura muy presente en cada una de las decisiones importantes de su vida.

«Tenía muy buena relación con él. Es mi padre y para mí era un referente pero es cierto que echaba muchas horas fuera. Él siempre estaba trabajando y llegaba muy tarde. Entonces la relación de verdad empezaba los fines de semana, que era cuando nos íbamos al campo y empezábamos a hacer más cosas en familia», recordaba.

En cuanto a la personalidad de su progenitor, resaltaba su obsesión con la puntualidad: «Mi padre era un tío bastante puntual. Eso es algo que tengo yo cogido en el cuerpo. Cuando voy a coger un avión o algo similar a mí me gusta llegar con mucho tiempo antes. […] Por ejemplo cuando íbamos a la playa, mi padre estaba a las 06:30h de la mañana con el coche ya arrancado», decía entre risas.