Roberto Leal confiesa el curioso lugar dónde conoció a su mujer

Discreto, pero cercano. Así es Roberto Leal. El presentador se ha convertido en el último invitado al programa Joaquín, el novato (Antena3), presentado por el carismático ex jugador de fútbol Joaquín Sánchez. Esta vez los roles han cambiado y el sevillano es el que ha sido entrevistado. A lo largo de toda la distendida conversación Leal le ha revelado los secretos de su vida. Una charla llena de confidencias, cariño y, por supuesto, mucho sentido del humor.

Roberto Leal junto a Joaquín en ‘Joaquín, el novato’ / Antena 3

Si hay algo que ha destacado ha sido la confesión de Roberto Leal sobre cómo conoció a su mujer Sara, con quien inició su historia de amor en 2012, aunque se comprometieron en 2015. Se vieron por primera vez en los pasillos de Atresmedia. «Nos conocimos en el buffet de ensaladas», ha revelado, entre risas, Roberto al hablar de la madre de sus dos hijos Lola y Leo. El sevillano ha destacado de su mujer que tiene mucha paciencia, sobre todo, a la hora de escucharle cuando llega de trabajar en Pasapalabra, hablando rápido o le da por rapear, otra de las grandes pasiones del invitado del formato.

Hace tan solo dos días, el matrimonio, uno de los más estables de la crónica social de nuestro país, celebraban su octavo aniversario como marido y mujer. A través de sus respectivas redes sociales no dudaron en dedicarse unas emotivas palabras. Además, Sara, añadía más detalles sobre el momento en el que conoció a su marido. «Cansada de un trabajo que no me gustaba, me vine a Madrid a estudiar un máster. La tele donde iba a hacer las prácticas cierra y de carambola termino en Antena 3. Hora de comer. Una mesa llena de gente y solo una silla vacía. Me siento. Justo enfrente, un chico sevillano que me sonaba de la tele. Hablamos de acentos. Llueve. Me regala un libro», comienza escribiendo en un post. Después añade que las citas fueron una constante. «Me invita a desayunar en la cafetería de Antena. Le invito yo al día siguiente. Quedamos para jugar al billar. Le gano. Ahora, a los dardos. Me gana», continúa. Pero lo más curioso de todo es que nadie sospechaba de lo suyo. «Disimulamos mandándonos mensajes y correos de punta a punta de la redacción. Nadie sospecha nada y eso nos gusta. Nos escapamos a Cádiz y a Sevilla. Brindamos. Parece que la cosa va en serio. Todos empiezan a sospechar. Ya es un secreto a voces. Y eso también nos gusta. Justo ahí empieza el viaje más bonito, increíble y maravilloso de todos. Hoy hace 8 años que me casé con el chico sevillano que me sonaba de la tele. La vida…», finaliza.

Roberto Leal en ‘Joaquín, el novato’ / Antena 3

Otro de los temas que han tratado en el programa ha sido la infancia de Roberto, que estuvo marcada por sus raíces y su pueblo, Alcalá de Guadaira. El comunicador ha asegurado que pudo adentrarse en el mundo de la televisión gracias a las oportunidades que le ha ido dando la vida, aunque ha asegurado que esa no era su primera vocación. Para la sorpresa de Joaquín, Roberto Leal ha revelado que quería ser «jugador del Sevilla». Después ha recalcado que ha estado muy unido a su familia y ha recordado cómo la enfermedad acabó con su padre unos días antes de que presentara las Campanadas.