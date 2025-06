Portadas de revistas: El nuevo ataque de Bárbara Rey y el imponente físico de Roberto Leal

Nuevo miércoles de revistas con la trama Ábalos-Cerdán-Koldo como protagonista de las portadas. La política ha saltado a la prensa roja gracias al inesperado y sorprendente testimonio de Valeri Cuéllar, la escort que el pasado año estuvo en el foco mediático por una polémica con Álvaro Muñoz Escassi cuando el jinete aún estaba con María José Suárez.

Valeri ha concedido una entrevista a la revista Lecturas, en la que ha explicado que es una de las colombianas que aparece en los audios que se han publicado en las últimas semanas. Unas declaraciones a las que el ex secretario de organización del PSOE ha respondido en las redes sociales, asegurando que no conoce a Valeri y que, por tanto, nunca ha tenido un encuentro con ella.

Portada de la revista Lecturas. (Foto: Lecturas)

Más allá de esta polémica, Ana Rosa Quintana es otra de las grandes protagonistas de las portadas de las revistas. La periodista se tomó unos días libres la pasada semana para ejercer de nuevo de madrina en la segunda boda de su hijo mayor, Álvaro Rojo en las playas de Cádiz. Una celebración en la que Ana Rosa derrochó elegancia y estilo con un favorecedor vestido estampado en tonos rosas. El enlace de Álvaro Rojo no es el único que aparece en las portadas. La boda de la hija de Raquel Revuelta es otra de las que copan las páginas de las revistas, como es el caso de Semana, que la lleva a su portada.

Portada de la revista Diez Minutos. (Foto: Diez Minutos)

Bárbara Rey y Roberto Leal son dos de los protagonistas de la portada de Semana y Diez Minutos. El presentador de Pasapalabra ha sido pillado por los fotógrafos durante unas vacaciones familiares en Cádiz, donde ha llamado la atención su tonificado físico. Por su parte, Bárbara Rey ha concedido una entrevista a Valeria Vegas para Diez Minutos, coincidiendo con la salida al mercado de sus memorias. La artista ha asegurado que nunca imaginó que le podría ocurrir lo que ha pasado con su hijo quien ha respondido a Bárbara Rey asegurando que esta vez sí que le ha enfadado.

Portada de la revista Semana. (Foto: Semana)

Entre otros temas destacados de la semana se encuentra el nacimiento del segundo hijo de Isa Pantoja, el primero junto a su marido Asraf. Un niño al que la pareja ha llamado Cairo. Iñaki Urdangarin ha sido fotografiado durante un día de playa en compañía de Ainhoa Armentia. Una escapada en la que se ha visto al ex marido de la infanta Cristina relajado al sol, repasando algunos extractos de las memorias que está preparando.

Portada de la revista ¡Hola!. (Foto: ¡Hola!)

En ¡Hola!, la familia Preysler es la que acapara la portada. Ana Boyer y Fernando Verdasco han celebrado el bautizo de su hijo pequeño, Martín, rodeados de sus seres queridos. Una cita a la que no han faltado ni Isabel Preysler ni Tamara Falcó. Ana Boyer y el ex tenista tienen ya tres hijos, pero han asegurado que no descartan ampliar la familia. En estos momentos residen en Doha, pero visitan de manera recurrente nuestro país.