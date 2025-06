Después del ataque de Estados Unidos a varias instalaciones nucleares en Irán el pasado fin de semana, la repuesta por parte de los iraníes no se ha hecho esperar. Este lunes por la tarde conocíamos que la base militar de los norteamericanos en Doha (Qatar) había sido bombardeada. Un golpe de efecto por parte de los iraníes que, por fortuna, no ha tenido grandes consecuencias, ya que no hay que lamentar bajas ni heridos, solamente algunos daños materiales.

La base bombardeada es la de Al Udeid, construida en 1996 y la más grande que tiene Estados Unidos en la zona (10.000 efectivos). Donald Trump la visitó hace algunas semanas en su gira por Oriente Próximo. Según la televisión estatal iraní, también ha habido ataques en las bases estadounidenses en Irak, mientras que Qatar ha condenado el bombardeo y ha confirmado que se reserva el derecho a responder al ataque. De momento, desde Estados Unidos, Trump ha agradecido a Irán que avisara por adelantado de la ofensiva y la ha definido como débil. Además, ha propuesto un alto el fuego que Israel ha aceptado.

Tamara Falcó, Isabel Preysler y Ana Boyer en un evento. (Foto: Gtres)

Preocupación en Qatar

Como es lógico, la ofensiva iraní ha generado preocupación entre los residentes en Doha, no solamente locales, sino también internacionales. Son muchas las personas procedentes de Europa que han encontrado en la capital, Doha, un lugar en el que residir y desarrollar sus proyectos profesionales. Entre ellos se encuentra la hija menor de Isabel Preysler, Ana Boyer, que vive allí con su marido y sus hijos desde hace prácticamente una década.

Por suerte, el bombardeo ha pillado al matrimonio fuera de Qatar. Tal como la propia Ana Boyer ha compartido en su perfil oficial en las redes sociales, ella y el ex tenista se encuentran en Ibiza, donde han disfrutado de unos días de relax en compañía de un grupo de amigos. Antes de eso, Ana Boyer estuvo en Madrid, donde pudimos verla a principios de mes en un acto público con Tamara Falcó e Isabel Preysler.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Boyer Preysler (@anaboyer)

No obstante, Ana Boyer y Fernando Verdasco tienen su casa en Qatar, es más, la hija de la socialité estuvo hace poco en una de las zonas más lujosas del país, Ras Abrouq. La hermana de la marquesa de Griñón publicó un vídeo en su perfil oficial con algunas imágenes del exclusivo resort en el que se alojó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Boyer Preysler (@anaboyer)

Ni Ana Boyer ni nadie de su entorno se ha pronunciado sobre los ataques. Tampoco se sabe con certeza cuándo regresará la hija de Isabel Preysler y su marido a Qatar o si se encuentran alarmados por la situación. De momento no se tiene claro cuáles van a ser las circunstancias del ataque por parte de Irán a la base estadounidense, pero es cierto que tanto empresas como autoridades han instado a la prudencia, por si acaso la situación se complicase y hubiera que abandonar el país. En este caso, a Ana Boyer y a su familia no les faltaría refugio en España, su segunda casa.