La decisión de Carolina Molas tras salir a la luz que su hijo está con Isabel Preysler en Maldivas

Carolina Molas, ante la polémica surgida por el viaje de Íñigo Onieva, Tamara Falcó e Isabel Preysler, ha decidido poner tierra de por medio. La madre del empresario ha volado a la isla de Ibiza, mientras que el matrimonio y la progenitora de la marquesa de Griñón disfrutan de una estancia en Maldivas. Las cámaras de la agencia Gtres han captado el momento en el que Molas ha aterrizado en las Pitiusas y se encontraba en el exterior del aeropuerto esperando a ser recogida, acompañada por numerosas maletas. Un detalle por el cual se presupone que pasará varios días en este enclave y no se tratará de una visita exprés. Durante ese tiempo, estaba visiblemente tranquila y ha consultado su teléfono móvil en varias ocasiones e incluso ha escuchado un mensaje de voz al que ha reaccionado sonriente.

Para gozar de absoluta comodidad en el avión, Carolina se ha decantado por un look informal. La CEO de Cemevisa ha lucido un pantalón de color verde oliva combinado con un top blanco de escote pronunciado y redondo y sin mangas. A modo de calzado, ha llevado unas sandalias planas tipo pala de piel coñac y suela de madera con tachas. Como es habitual en su día a día, ha optado por lucir su frondosa melena rubia suelta con unas discretas ondas al agua. Poco después, un coche oscuro ha llegado al aeropuerto de Ibiza para recogerla, hasta el que se ha acercado empujando su equipaje sin ayuda. Tras volcar sus maletas en el maletero, la empresaria ha dejado el carrito en el que las transportaba en la acera y se ha subido al vehículo para poner rumbo a su destino final.

Carolina Molas saludando a la prensa. (Foto: Gtres)

El viaje de Tamara Falcó e Íñigo Onieva junto a Isabel Preysler

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han viajado hasta las Maldivas para desconectar. Lo que en un principio parecía una escapada de enamorados, más tarde ha resultado ser unos días en familia por una incorporación inesperada. Isabel Preysler se ha unido al matrimonio para disfrutar de este edén situado en pleno océano Índico. «Después de un viaje largo… qué gusto volver al paraíso. Rodeada de aguas turquesas, olor a coco… y dos de mis personas favoritas», ha escrito Tamara en sus redes sociales, dejando así muy claro lo contenta que está con que la reina de corazones sea una de sus acompañantes durante este lujoso retiro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

Pero, como casi todo lo que protagoniza esta pareja no está exento de críticas y comentarios, esta aventura no ha sido menos. A pesar de que ellos no han gastado nada, ya que se trata de una colaboración que la influencer habría apalabrado con el complejo hotelero, una noche en este espacio podría suponer un desembolso de una cantidad muy importante de dinero que rondaría los 4.000 euros, tal y como recogen algunos medios de comunicación.

De izquierda a derecha. Isabel Preysler, Íñigo Onieva y Tamara Falcó. (Foto: Gtres)

Gracias al perfil de Instagram de los tortolitos, hemos podido ver que han hecho gran variedad de planes. Desde los restaurantes más lujosos del lugar, han disfrutado de comidas y cenas con unas vistas envidiables degustando diferentes platos tradicionales, han dado clases de buceo, han recorrido arenales infinitos y también la inmensidad del mar a bordo de un catamarán, entre otras actividades.