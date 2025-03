A pesar de la discreción de la que siempre hace gala Xandra Falcó, la empresaria ha desmentido los rumores de una supuesta crisis sentimental que señalan al matrimonio formado por Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Xandra Falcó reapareció este 27 de marzo en la 18 edición de los premios Mercados del Vino y la Distribucion 2025, que se celebraron en Madrid. En el marco de esta especial cita indicó que la pareja «está divinamente» tras ser preguntada por este asunto.

Xandra Falcó en un evento. (Foto: Gtres)

Sin embargo, y como es habitual, no quiso ofrecer más detalles y se limitó a marcharse tras hacer estas breves, pero concisas declaraciones con las que dio portazo a las habladurías acerca de un problema en la relación entre la marquesa de Griñón y Onieva.

Xandra Falcó posando en un evento. (Foto: Gtres)

Una inesperada ausencia

Hace tan solo unos días, los Cines Callao se convirtieron en el escenario de la premiere europea de la quinta temporada de la serie The Chosen: La Última Cena. Evento que reunió a numerosos rostros conocidos de la alta sociedad española. Sin embargo, notable fue la ausencia de Íñigo Onieva, quien no acompaño a su mujer, Tamara Falcó.

La hija de Isabel Preysler acudió en solitario y posó como el resto de los invitados en la alfombra roja. Fue una reaparición que se produjo en mitad de los rumores de crisis en su matrimonio.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva. (Foto:Gtres)

De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores del evento a la que tuvo acceso LOOK, se había anticipado que Íñigo Onieva acompañaría a Tamara a la presentación. Sin embargo, no fue así y las razones que podrían haber llevado al empresario a faltar siguen siendo inciertas.

Tamara Falcó en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Desde que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dieron el Sí, quiero el 8 de julio de 2023 en el palacio de El Rincón, situado a las afueras de Madrid, concretamente en Aldea del Fresno, han sido constantes las habladurías sobre una crisis sentimental entre ellos. Sin embargo, la pareja se ha ido encargando de zanjar dichos comentarios sobre su historia de amor mostrándose unidos a pesar de las adversidades.

Un emotivo gesto

Hace unas semanas, con motivo del Día de los Enamorados, la aristócrata reveló el detalle que tuvo su marido con ella. Un día antes de la fecha, Tamara reaparecía en televisión para acudir a su puesto de trabajo en calidad de colaboradora en El Hormiguero.

Después de hablar de la actualidad política, destapó el romántico gesto que había tenido Onieva con ella. Al despertarse, el dueño de Casa Salesas le felicitó por este día tan especial. «Me dice: ‘Feliz San Valentín’. Y le he dicho: ‘Pero si aún no es viernes’. Y él me ha contestado: ‘Contigo es San Valentín todos los días’», contó, sonrojada.