Tamara Falcó e Íñigo Onieva podrían estar en un punto muerto en su relación. Muchos han sido los rumores que han asegurado una crisis tras otra desde que la pareja se dio el «sí quiero» en la finca El Rincón el 8 de julio de 2023. Desde entonces su unión ha venido con comentarios sobre infidelidades, problemas y embarazos. Aunque con todos han logrado seguir adelante y mostrarse como una feliz pareja. Ahora, cuando se cumplen 5 años del fallecimiento de Carlos Falcó, su hija vuelve a estar bajo la lupa mediática. ¿Habrán roto definitivamente la marquesa y el empresario?

Esta duda ha venido junto a unas imágenes en las que ambos llegan juntos a la terminal del aeropuerto de Madrid, pero salen por puertas separadas. Esto se sumaría al encontronazo que tuvo Onieva con los fotógrafos en la noche de San Valentín. Momento en el que Tamara le respaldó ante la prensa. Dicho ha alimentado las teorías. La marquesa sigue sin decir nada y cada vez hay más dudas sobre la mesa.

Tamara Falcó. (Foto:Gtres)

Este detalle ha despertado la polémica sobre una posible separación. Tamara e Íñigo habían puesto rumbo a México, donde Onieva iba a participar en su primer Ironman. El empresario es muy deportista, como ha demostrado en numerosas ocasiones, pero esta vez quería ponerse a prueba a sí mismo y participar en una importante carrera en Campeche. La prueba se realizó el 16 de marzo y allí estuvieron ambos, él dando lo mejor de sí mismo y ella animando a su marido.

El resultado fue un éxito, así lo reconoció Tamara, que no pudo ocultar lo orgullosa que se sentía de su esposo. «No hay reto imposible cuando la pasión y la disciplina van de la mano. Love, lo has conseguido. Tu primer medio Ironman es mucho más que una meta cruzada: es el reflejo de meses de esfuerzo, madrugones, kilómetros interminables y entrenamientos que desafiaron cada límite. No hay palabras suficientes para describir el tesón que has demostrado en este camino», escribió la marquesa de Griñón en sus redes sociales. Unas palabras que acompañaban una sucesión de vídeos de las diferentes pruebas a las que Íñigo se tuvo que enfrentar, de ella como comentadora y animadora y como, finalmente, entre vítores, cruzó la meta con la bandera de España.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva. (Foto:Instagram)

Íñigo no quiso quedarse atrás y regaló un mensaje a su mujer. «¡Mi amor, y se te olvida la mención más importante! ¡A ti! Que sin tu apoyo constante, motivación y tus ánimos nada de esto sería posible!», contestó el madrileño. Este comentario, junto con el de la hija de Isabel Preysler, podría ser la demostración de su apoyo incondicional, respeto mutuo y amor eterno, pero los acontecimientos que han precedido y sucedido a la carrera vuelven a poner en tela de juicio su matrimonio.

Iñigo Onieva. (Foto:Gtres)

La llegada de Íñigo y Tamara al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el pasado 19 de marzo parecía un simple regreso a los deberes profesionales de cada uno de ellos, pero la salida por puertas diferentes ha hecho que surjan las preguntas sobre el estado de su relación. Ella lo hizo por la zona VIP del aeropuerto y él por la puerta principal cargado con todo el equipo deportivo. Este último recibió las felicitaciones de los que les esperaban en la salida, pero evitó responder a las demandas sobre la posible ruptura. Por su parte, Tamara tampoco ha abordado el tema. ¿Habrá una nueva crisis en el paraíso Onieva-Falcó?