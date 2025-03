Isabel Preysler, cabe destacar, mantiene una estrecha relación la Familia Real británica. En especial, con el rey Carlos III. Ambos se conocieron en abril de 1987, cuando un joven por entonces príncipe de Gales visitó nuestro país junto a su primera esposa, la princesa Diana, con motivo de un desfile organizado por el British Knitting & Clothing Export Council con el objeto de promocionar la moda de Reino Unido entre la alta sociedad española. Después, Isabel Preysler y el rey Carlos III coincidieron de nuevo en varios eventos gracias, sobre todo, a la intermediación del grupo Porcelanosa y a su gran gala anual. A partir de 1997, cabe recordar, la firma en cuestión comenzó a colaborar con The Prince’s Foundation for the Bilt Environment.