Son numerosos los rostros conocidos que forman parte de la segunda temporada de Bake Off: famosos al horno. Entre ellos se encuentra Ana Boyer, quien, además de demostrar sus dotes como repostera ha hecho también alguna que otra confesión que tiene que ver con su parcela más privada. Y es que, aunque siempre apuesta por la discreción, en determinadas ocasiones muestra su faceta más cercana como ha ocurrido en el espacio de RTVE. En la última emisión del programa, la hermana de Tamara Falcó ha contado una de las anécdotas más destacadas que tiene como protagonista al ahora rey Carlos III.

Ana Boyer en ‘Bake Off: famosos al horno’ / RTVE

Ana Boyer cuenta que conoce a Carlos III

Una de las temáticas que se trataron en la última entrega del espacio del ente público fue el té. En una de las pruebas, los participantes hablaron de esta bebida, lo que provocó que Ana recordase los viajes que hacía a Londres junto a su madre, Isabel Preysler. La chef Eva Arguiñano, le comentó a Ana «yo he buscado un sitio para tomar té y pastas a las cinco pero no he encontrado ninguno, ¿tú dónde vas a tomarlo?». Fue entonces cuando Boyer respondió y dejó a todos atónitos.

Ana Boyer, Ana Boyer anécdota Carlos III, Carlos III

Ana Boyer dejó a un lado el hermetismo que siempre lleva por bandera al contar que «yo tengo un recuerdo de cuando era pequeña que iba a Londres a tomar té con pastas… con el príncipe Carlos». Encuentro que no solo ocurrió una vez, sino que se repitió en el tiempo, tal y como reveló Ana , porque lo de tomar té con el ahora rey de Inglaterra «era una tradición. De esos privilegios por ir con mi madre…». Confesión con la que dejó entrever la buena relación que mantienen el monarca y la también conocida como reina de corazones.

No es de extrañar la excelente sintonía que tienen Carlos III e Isabel Preysler. Hace unos años, Isabel contó en una entrevista que la primera vez que vio al por entonces príncipe de Gales fue en uno de los viajes que él hizo a España junto a la princesa Diana. En el marco de esta intervención en la revista ¡Hola!, Isabel comentó que no son amigos, pero que sí existe una cordialidad entre ellos. «Solo puedo decir que es encantador. Son muy divertidas las anécdotas que cuenta porque tiene mucho sentido del humor y mucho ingenio. Siempre se interesó por mis hijos, sus trabajos y aficiones», explicó la hispano-filipina.

Preocupación por el estado de salud de Carlos III

Este relato de Ana Boyer se ha conocido en un momento de lo más complicado para la Familia Real británica. En la tarde del lunes, 5 de febrero, el palacio de Buckingham emitió un comunicado con el que anunció que el rey Carlos III padece cáncer.

El Rey Carlos III en su residencia oficial / Gtres

«No se trata de un cáncer de próstata, sino que fue descubierto durante su reciente tratamiento para el agrandamiento de la próstata», explicó la misiva con la que ha aumentado la preocupación por el estado de salud del padre de los príncipes Guillermo y Harry.