A Tamara Falcó le llueven los problemas: rumores de separación de Íñigo Onieva

El pasado verano los amantes de la crónica social fueron testigos de un acontecimiento histórico: la boda de Íñigo Onieva y Tamara Falcó. El evento tuvo lugar en el palacio de El Rincón, una propiedad que la hija de Isabel Preysler heredó del marqués de Griñón. Este enlace matrimonial estuvo cargado de polémica desde el primer momento porque Íñigo no le fue fiel a Tamara. De hecho estuvieron un tiempo separados, pero la aristócrata pensó que lo mejor para ella era olvidar el pasado y empezar de cero. Esta decisión fue muy controvertida, tanto es así que tardó unos meses en confirmar que le había dado una segunda oportunidad al empresario.

Tamara Falcó está en el centro de la noticia porque ha reconocido que tiene discusiones con Íñigo Onieva. Por ejemplo, antes de la Navidad se enfrentaron porque el ingeniero quería pasar las fiestas con su familia y Tamara no consentía separarse de Isabel Preysler. Finalmente consiguió que Íñigo siguiera sus pasos y se trasladaron hasta Miami para disfrutar de estas fechas tan señaladas con la Reina de Corazones. Cuando regresaron a España se activaron muchos rumores que han situado a Falcó en una posición realmente comprometida.

Los últimos movimientos de Tamara dan a entender que no se siente cómoda. Considera que la única forma de solventar los problemas que hay en su matrimonio es guardar silencio, por eso ha dado la callada por respuesta cuando la prensa le ha preguntado por su supuesta crisis. La cuestión es que su rostro, visiblemente serio, ha puesto encima de la mesa un debate muy acalorado que ha terminado perjudicando a Íñigo Onieva.

Tormenta en el paraíso

Durante una entrevista con ‘Harpers Bazaar’, Tamara Falcó reflexionó sobre los valores que eran importantes para ella a la hora de establecer una relación. «La confianza en la otra persona y la honestidad son los cimientos de todo. Pero no hay una vida sin cruces y si hago examen de conciencia veo que todo lo he hecho desde la verdad, he entregado todo lo que tenía y he amado sin tapujos, puesto que para mí esa es la única forma de amar posible. Cuando empecé la relación con Íñigo yo ya me quería a mí misma».

Después de estas palabras, la marquesa ha asegurado que Onieva ha dado un giro de 180 grados. Supuestamente ahora confía en él y sabe que ha dejado atrás sus malas costumbres. El problema es que en sus últimas apariciones no se ha mostrado demasiado feliz. Cada vez son más los que ponen en duda la salud de su relación sentimental y su silencio no ayuda a pensar lo contrario. Tamara piensa que la mejor estrategia es ser discreta y está intentando hacer todo lo posible para escapar del foco mediático.

Falcó, antes de perdonar a su actual marido, insistió en que había dado el paso porque su entorno estaba a su lado. Considera que está muy bien acompañada y sabe que su familia le ayudará pase lo que pase, tanto es así que mantuvo una conversación sobre este tema con su amigo Juan Avellaneda.

«Yo tengo una familia y unos amigos que se han volcado. Mi familia también son mis amigos y no sabía que tenía unos amigos tan buenos. Ayer estuve hablando con Juan Avellaneda y le pregunté: ‘Si me vuelvo a caer, ¿estarás ahí para recogerme?’. Me respondió que claro que sí, pero que no me puedo meter en esto pensando en que no va a funcionar», desveló antes de la boda. Lamentablemente, los malos augurios podrían haberse hecho realidad.

Tamara Falcó cuenta con el respaldo de Isabel Preysler

Fuentes cercanas aseguran que Isabel Preysler no estaba de acuerdo con la decisión que tomó Tamara. La exnovia de Mario Vargas Llosa quería que su hija pasara página y no volviera con Íñigo, pero ella no le hizo caso. Por suerte, el empresario logró volver a ganarse su confianza, aunque ahora todo ha cambiado. Algunos periodistas insisten en que Onieva no termina de encajar en la familia Falcó. Esa sería una de las razones por las que ahora tiene conflictos con su mujer.

La influencer siempre ha dejado claro que hay personas que están por encima de todo. Tiene en cuenta los consejos que le da a su entorno y valora mucho que Preysler le prometiera que iba a estar a su lado pasar a lo que pasase.

«Tenemos una sola vida y hay que vivirla. Lo de mi madre es complicado, ella me ha dicho que siempre va a estar ahí, si por ella fuera viviría en una burbuja para que nadie me hiciera daño. Eso es amor de madre, puesto que te quiere evitar cualquier daño o mal, pero esta decisión es mía», declaró en el medio citado anteriormente. Ahora, si la situación sigue igual de tensa, no sería de extrañar que Isabel tomará cartas en el asunto.