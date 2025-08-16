Detenidas dos turistas al intentar asaltar una casa de Playa de Palma en busca de un móvil robado

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de allanamiento de morada y otro de daños, al intentar entrar en una casa porque creían que su móvil, que había sido robado, estaba en el interior, en Playa de Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que los hechos se remontan a la mañana del pasado lunes, cuando dos turistas fueron a una vivienda de la zona de Playa de Palma porque creían que un móvil de su propiedad, que había sido sustraído, estaba en el interior. Ambas se pusieron agresivas y llegaron a fracturar el marco y la cerradura de la puerta.

En el interior de la casa, estaban otras chicas turistas atemorizadas por lo que estaba ocurriendo. Las asaltantes llegaron a acceder a la vivienda, pero entre todas las moradoras pudieron sacarlas y trabar la puerta. Éstas, acto seguido, se resguardaron con pavor dentro del inmueble.

Al llegar los agentes de la Policía Nacional al lugar, pudieron observar cómo, efectivamente, las presuntas autoras seguían aporreando y rompiendo la puerta de acceso al domicilio. Además de exponer todo lo sucedido a los policías, las víctimas le explicaron a la patrulla que las agresoras les habían gritado expresiones como: «Vamos a entrar y os vamos a matar».

Asimismo, los policías nacionales también fueron informados de que el piso en el que estaban las víctimas era de alquiler vacacional y vieron cómo el marco y la cerradura de la puerta habían sido fracturados.

Por todo ello, las dos mujeres fueron detenidas como presuntas autoras de un delito de allanamiento de morada y otro de daños.

Por otro lado, la Policía Local de Palma investiga a un hombre, de nacionalidad española y 32 años, y a su madre española de 61 años, por un presunto delito de coacciones y daños.

En una nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que la Sala de Atestados de este cuerpo policial ha concluido un atestado por un presunto delito de coacciones, en la modalidad de acoso reiterado, y otro de daños, que ha derivado en la investigación de un hombre y su madre. Los hechos fueron denunciados por una mujer que sufrió daños en su vehículo y, tras una investigación, se descubrió que la presunta autoría formaba parte de un patrón de acoso que se llevaba a cabo desde el año 2020.

El atestado se instruyó a raíz de la denuncia presentada el 24 de julio de 2025 por una mujer, que informó de que su vehículo había sufrido daños en las dos ruedas delanteras mientras estaba estacionado en la calle Rafaletes. La denunciante, que valoró los daños en 225,86 euros, también indicó que no era la primera vez que le ocurría, ya que en enero de 2025 había sufrido daños similares sin denunciarlo al pensar que se trataba de un acto casual de vandalismo.

Gracias a la aportación de la denunciante sobre la posible existencia de cámaras de grabación, la Policía Local de Palma visionó las imágenes obtenidas de un edificio contiguo, donde se pudo observar a un hombre y a una mujer actuando de forma sospechosa y vigilando el vehículo.

El hombre, portando guantes negros, se agachaba junto a la rueda delantera derecha, mientras la mujer permanecía a su lado vigilando. La denunciante identificó a las dos personas como una madre y su hijo, que eran clientes habituales en su lugar de trabajo durante años.

A raíz de la identificación, la perjudicada presentó una segunda denuncia en la que detallaba una serie de episodios de acoso sufridos desde 2020. En ella, solicitó una orden de alejamiento.

Entre los hechos denunciados, manifestó que el investigado contactó con ella desde un perfil falso creado en una red social y la hostigó con llamadas, obligándola a cambiar de número de teléfono y de lugar de trabajo. En otros episodios se hizo pasar por otras personas para intentar contactar con ella y obtener información personal.