Los transportistas han denunciado este miércoles que Óscar Puente también está dejando un déficit de inversión en carreteras, equiparando su situación con lo que ha sucedido con los trenes. En concreto, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Mercancías (CETM), Carmelo González, ha asegurado que el Ministerio de Transportes debería de invertir 1.200 millones de euros más para solucionar todos los problemas de estas infraestructuras y la falta de seguridad de los camioneros.

En ese sentido, González considera que la falta de mantenimiento de la red ferroviaria se repite también en las carreteras de España. «Maldita la gracia que hace que haya tenido que haber 47 muertos en los accidentes de tren para poner encima de la mesa que las infraestructuras ferroviarias no se mantenían», ha lamentado.

«No se ha invertido y lo mismo decimos en las carreteras», ha alertado el representante del sector del transporte en una rueda de prensa en la que ha hecho un balance de la situación de estos trabajadores. Así, el líder de los transportistas ha asegurado que el año pasado Puente invirtió alrededor de 800 millones de euros en el mantenimiento de las carreteras, «frente a los 2.000 millones de euros que cree que serían necesarios».

Los transportistas contra Puente

«Ha habido prioridad en inaugurar kilómetros de alta velocidad, que ahora es de baja velocidad, pero no en mantenerla. Lo mismo pasa en la infraestructura viaria, no está bien, en muchos sitios el carril derecho es intransitable y hace falta más inversión, porque eso supone más seguridad para nuestros profesionales», ha declarado.

De hecho, González considera que los problemas vienen por «el grave deterioro de la red» y que falta de un plan estable de mantenimiento y modernización de la red de carreteras, aunque al mismo tiempo rechaza la imposición de peajes a los camiones, algo que la administración ha estado barajando para aumentar el presupuesto en mantenimiento.

En cuanto a las nuevas infraestructuras, como el desarrollo del Corredor Mediterráneo en el ferrocarril, el presidente de la CETM considera que será un «bluf» para las mercancías, porque cree se priorizará el transporte de pasajeros y por las vías, al menos inicialmente, combinará el movimiento de ambos.

Por último, frente a los problemas que hay estos últimos días en la red ferroviaria de Cataluña, que pueden afectar a las mercancías, González ha asegurado que no habrá ningún tipo de abastecimiento «siempre que esten los transportistas por carretera».

Faltan camioneros

Por otro lado, el representante ha asegurado que hay un déficit de conductores de 30.000 profesionales, refiriéndose a este problema como uno de los mayores retos que enfrenta actualmente el transporte de mercancías por carretera.

«Las previsiones apuntan a que la situación se agravará en los próximos años si no se toman medidas urgentes, ya que el déficit de conductores podría duplicarse en 2028, debido al envejecimiento de la plantilla y la escasa incorporación de jóvenes y mujeres al sector», ha añadido, asegurando que la edad media de los conductores está ahora en 55 años.

Por ello, la principal patronal del sector reclama soluciones estructurales como una formación profesional en la que se incluya la obtención del carné de conducir, el CAP y prácticas reales en empresas, de forma que los alumnos salgan cualificados y listos para trabajar.