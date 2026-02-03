Sindicatos ferroviarios de toda España se han concentrado este miércoles frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible contra Óscar Puente por su nefasta gestión tras la tragedia de Adamuz (Córdoba). Los Comités de Empresa de Renfe y Adif, presentes en la concentración piden una mayor inversión para mejorar las estructuras y seguridad, pero no piden la dimisión de Puente.

Los sindicatos USO, CCOO, UGT y Sindicato Ferroviario han convocado este concentración con el objetivo de reclamar seguridad y formación para la plantilla en el contexto de los accidentes ferroviarios que se sucedieron la semana pasada en Andalucía y Cataluña.

El portavoz de CSIF, Miguel Borra, ha explicado a OKDIARIO que el problema que arrastra el sistema ferroviario «no va a estar solucionado para este verano» pero que el sistema tiene una «base muy sólida y se ha demostrado durante 35 años». Además ha señalado que el problema se soluciona con «una mayor inversión», algo que no se ha estado haciendo en los últimos años.

«Lo que esperamos hoy es un compromiso firma por parte del Ministerio para que haya una actualización de los planes de seguridad del ferrocarril español y una inversión en el mantenimiento del ferrocarril», ha explicado Borra. Además ha destacado la importancia de la unidad de los distintos sindicatos tras la tragedia de Adamuz, para así evitar otra igual en el futuro.

El Sector Federal Ferroviario (CGT) ha estado presente en la concentración desde el inicio y ha denunciado a este periódico que «es un momento en que tenemos que decirle al ministro que ocurre algo en las vías» y que «nosotros ya lo dijimos con antelación». Para CGT los motivos de esta concentración son muy simples «mayor seguridad cuando los operarios vayamos a trabajar y para las personas usuarias del ferrocarril».

Rafael Escudero, portavoz de CGT, añade que: «esto solo se da con una inversión en los puntos clave y con una rehabilitación de las vías actuales, sobre todo de las paradójicamente, aunque el accidente ha sido en las líneas de alta velocidad, nosotros destacamos que hay mayor necesidad en las líneas convencionales».

día de hoy el número de víctimas hospitalizadas tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) se ha reducido a 18, cuatro de los cuales se encuentran todavía ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Definitivamente el número de víctimas mortales se ha cerrado en 46. Según datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 108 altas hospitalarias.

Renfe en decadencia

El accidente ferroviario se produjo el domingo 18 de enero a las 19.45 horas en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba). En el accidente se vieron a afectados dos trenes de alta velocidad; un tren Iryo 6189, que realizaba el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, en el que viajaban unas 300 personas, y un tren Alvia 2384, procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, en el que viajaban alrededor de 200 personas.

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, lejos de reconocer su nefasta gestión en relación al mantenimiento de las vías, ha acusado a la «derecha política y mediática» de esparcir «bulos conscientes» sobre el accidente de Adamuz.

En su comparecencia en el Senado, donde ha asistido esta mañana, para dar explicaciones sobre la tragedia ferroviaria en la que 46 personas perdieron la vida, el ministro ha llamado la atención sobre una estrategia de «desinformación planificada» que responde a la «irrupción de un neofascismo que busca aniquilar convivencia, minar la confianza de las instituciones el miedo, que es su caldo de cultivo».