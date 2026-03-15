El PP arrebata Valladolid, Burgos y Palencia al PSOE y vence en 7 de las 9 provincias de Castilla y León

El PP ha conseguido ser primera fuerza este domingo en siete de las nueve provincias en liza en Castilla y León. De esta manera, los populares se han impuesto en tres circunscripciones donde ganó el PSOE en los anteriores comicios: Valladolid, Burgos y Palencia.

El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco se había propuesto igualar los números de Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera, los dos únicos candidatos que lograron ganar en las nueve provincias en unas elecciones autonómicas en Castilla y León. La candidatura popular en estas elecciones del 15M ha estado muy cerca de lograrlo. Sólo ha quedado como segunda fuerza en León y en Soria, donde el PSOE ha sido el partido más votado. En las últimas generales, las celebradas en julio de 2023, la formación de Alberto Núñez Feijóo logró pintar de azul toda esta región.

En los comicios de este domingo, el PP ha subido en dos escaños con respecto a los del año 2022, alcanzando los 33 procuradores, y ha aumentado en 4 puntos su porcentaje de voto (35,47%), mejorando en más de 55.000 papeletas su anterior resultado. La candidatura de Mañueco ha obtenido este domingo más de 438.000 sufragios.

En la provincia de Valladolid, cuya capital gobernó el ministro de Transportes, Óscar Puente, entre 2015 y 2023, PP y PSOE han ganado un procurador, registrando seis representantes cada una de estas formaciones. Por su parte, Vox ha mantenido los tres procuradores en las Cortes regionales. Es significativo que el PP ha arrebatado aquí el puesto de fuerza más votada al PSOE, que ha ganado un escaño mientras Podemos -sin representación- lo ha perdido. Los populares también han subido un procurador al tiempo que Ciudadanos lo ha perdido.

En Valladolid capital, el PP también le ha dado la vuelta al resultado de 2022 y ha pasado a ser primera fuerza por delante del PSOE al subir en casi seis puntos.

Asimismo, el Partido Popular ha sido la fuerza más votada en la provincia de Burgos, donde ha conseguido cinco procuradores, uno más que hace cuatro años, en detrimento del PSOE, que ha perdido un representante, bajando de cinco a cuatro. De igual modo, Vox se ha mantenido en tercera posición, con dos procuradores, como hace cuatro años.

En Palencia, el PSOE fue el partido con más papeletas en las elecciones de 2022, con un apoyo de 33,91%, por encima del PP (32,94%), empatando ambos en tres escaños. Sin embargo, este domingo, el Partido Popular ha sido la opción más votada, aunque han vuelto a empatar con el PSOE en número de procuradores: tres por cada formación. Vox ha conservado aquí un representante.

Los populares de Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, han repetido este domingo como primera fuerza en porcentaje de voto en Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia. En estas cuatro provincias, el PP ha cosechado la misma representación que en 2022: ha empatado con el PSOE en Zamora y Segovia a tres escaños, ha aventajado a los socialistas en dos procuradores en Salamanca, y les ha superado por uno en Ávila, donde se ha impuesto en la capital a Por Ávila (XAV), primera opción en la anterior cita. Con todo, esta escisión del PP ha revalidado su escaño.

Subida del PP en León

Por su parte, el PSOE de Carlos Martínez ha sido de nuevo el partido más votado en León, empatando con el PP en cuatro escaños y registrando un 28% de los votos, después de que los populares hayan subido tres puntos, igualando a los socialistas en dicho porcentaje de voto, que ha sido prácticamente el mismo que hace cuatro años.

Y en Soria, circunscripción del cabeza de lista de los socialistas, Carlos Martínez, alcalde de la capital, el PSOE ha pescado en el retroceso de los regionistas de Soria Ya! y ha pasado de ser tercera fuerza en 2022 a situarse ahora como primera -por delante del PP- con dos procuradores, uno más que en los anteriores comicios.

La candidatura de Soria Ya! ha caído a la tercera posición, bajando de tres escaños a uno, y los populares, de nuevo en segundo lugar, han conservado su representante. Vox tendrá aquí un procurador por primera vez. De hecho, el partido de Carlos Pollán ha repetido los mismos 13 escaños de 2022 y ha sumado el conseguido por Soria, alcanzando un total de 14.