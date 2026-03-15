Euforia en Génova tras triplicar su ventaja sobre el PSOE y distanciarse de Vox: «España quiere más PP»

En el Partido Popular nadie esconde su euforia con los resultados de las elecciones de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco ha logrado 33 diputados, triplicando su ventaja sobre el PSOE y ampliando en tres puntos la distancia sobre Vox. «España quiere más PP», señalan con rotundidad fuentes populares.

Génova pone en valor el buen hacer del presidente Mañueco para justificar este «contundente y elocuente» resultado, ha señalado Miguel Tellado. «Después de cuarenta años de gobiernos populares, tiene más desgaste la izquierda”, completa el secretario general popular.

El PP con 33 procuradores en las Cortes de Castilla y León se convierte en «la única fuerza política» capaz de formar un Gobierno estable, un Ejecutivo en el que se pondrán a trabajar «desde mañana» y sobre el que esperan llegar a un acuerdo con Vox pronto, después de despejarse, al menos durante unos meses, el calendario electoral.

Para Tellado la falta de acuerdo con Vox en Extremadura responde a «un cálculo electoral» de los de Santiago Abascal que ha evitado calificar, aunque si ha señalado que estos comicios imponen una realidad: «España quiere un cambio y ese cambio debe liderarlo el PP».

Sobre los resultados, Feijóo ha calificado la victoria de Mañueco de «incontestable» y ha recordado que «de las últimas once noches electorales, el Partido Popular cosecha nueve victorias» y para Tellado las victorias populares demuestran que «España está cansada de Sánchez» y que en las noches electorales, los buenos resultados del PP «se han convertido en una bonita tradición».

Enhorabuena al presidente @alferma1 por su incontestable victoria. Hemos sido los más votados, los que más hemos crecido y triplicamos la distancia con el PSOE respecto a 2022. De las últimas once noches electorales, el @ppopular cosecha nueve victorias. Los españoles nos… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) March 15, 2026

Señalan la salida a Sánchez

En Génova ya señalan la puerta de salida al presidente por la consecución de derrotas: «Cada vez que se ponen las urnas, hay un derrotado, que es Pedro Sánchez y un ganador, Alberto Núñez Feijóo». Para los populares, el PSOE se ha convertido en un partido segundón que solo aspira a luchar por no perder la segunda plaza. «Hoy a Carlos Martínez lo ha derrotado Alfonso Fernández Mañueco», ha zanjado el secretario general del PP.

Con estos resultados, en el núcleo duro del PP no entienden la celebración de los socialistas castellanoleoneses. «Suben dos escaños, de los cuales uno es de nueva creación, y el otro es en la provincia de la que el candidato es alcalde y además no se lo quita a ningún partido de derechas, sino a un partido localista». «Ya son como uno de esos equipos pequeños que celebran no ser goleados cuando van al Bernabéu o al Camp Nou».

Mañueco: «No pactaremos con el sanchismo»

«El PP ha ganado las elecciones», así de claro se ha pronunciado el candidato a la reelección a la presidencia de la Junta castellanoleonesa. Mañueco se ha comprometido a iniciar desde este lunes la ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios para darle a Castilla y León un Gobierno estable. Ello ha recordado, a excepción del PSOE.

En estas mismas líneas, el candidato del PP a la reelección ha querido dejar claro que, en todo caso, «con el sanchismo en Castilla y León es imposible ningún acuerdo de gobernabilidad, es imposible». A su juicio, tras el resultado de este domingo, los casi dos millones de ciudadanos convocados a las urnas «han hablado alto y claro» que quieren un Gobierno liderado por el PP.