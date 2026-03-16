La mega estafa de un oficial de notaría de Palma: ganó casi medio millón de euros falsificando firmas de compañeros

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares abre sus puertas este lunes para juzgar a un hombre acusado de falsificar poderes notariales con el objetivo de obtener préstamos por un valor cercano al medio millón de euros.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2017 y 2019. Durante esos años, el acusado habría aprovechado su condición de oficial de notaría para manipular documentación oficial y falsificar las firmas de dos notarios. Con estas firmas supuestamente falsificadas logró elaborar poderes notariales que, aparentemente, contaban con plena validez jurídica.

De acuerdo con la versión que sostiene la Fiscalía, estos documentos fraudulentos permitieron al procesado presentarse ante distintas entidades para solicitar financiación. Gracias a dichos poderes notariales, el hombre habría conseguido formalizar varios préstamos que, en conjunto, alcanzaron los 448.000 euros.

Posteriormente, esos mismos préstamos eran presentados con garantía hipotecaria, lo que otorgaba a las operaciones una apariencia de legalidad y solvencia. El escrito de acusación sostiene que esta dinámica se repitió en varias ocasiones a lo largo de los años investigados, constituyendo así un supuesto entramado basado en la falsificación documental y la obtención indebida de financiación.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de siete años de prisión. La acusación considera que los hechos podrían constituir un delito continuado de falsedad en documento público y un delito continuado de estafa.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía también reclama la imposición de una multa de 7.200 euros. Asimismo, solicita que el procesado indemnice a todas las entidades afectadas con las cantidades correspondientes a los importes que, presuntamente, fueron obtenidos mediante estos préstamos irregulares.

El juicio que arranca este próximo lunes 16 de marzo permitirá esclarecer las circunstancias de unos hechos que, según la acusación, se prolongaron durante varios años.