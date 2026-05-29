El alcalde Martínez blinda la Playa de Palma para la temporada turística: 100 agentes, drones y cámaras de vigilancia

El alcalde Jaime Martínez (PP) blinda la Playa de Palma para la temporada turística. Nada menos que 100 agentes, drones y cámaras de vigilancia en primera línea de la mayor zona turística de Baleares (34.000 plazas hoteleras) componen el operativo de seguridad que permanecerá activo hasta el próximo 31 de octubre.

El dispositivo, activo desde el pasado 11 de mayo, presta cobertura desde las 10.00 horas hasta las 7.00 horas del día siguiente y está integrado por 45 agentes de servicio ordinario destinados exclusivamente a la Playa de Palma, entre ellos cinco mandos policiales, distribuidos en diferentes turnos.

A partir del próximo 16 de junio se incorporarán otros 50 policías en prácticas, por lo que en total el dispositivo contará con 95 efectivos destinados específicamente a esta zona a lo largo de la temporada.

En conjunto, el dispositivo contará con patrullas a pie, patrullas móviles y agentes de paisano, además del apoyo de unidades especializadas como la Unidad Motorizada, el GAP, la Unidad de Intervención Inmediata, la Policía Montada y la Patrulla Verde, así como dispositivos especiales coordinados con la Policía Nacional.

Todo este operativo se coordinará además con la policía de barrio, la Unidad de Litoral y el resto de servicios ordinarios de la Policía Local en la zona. «El objetivo es mantener una presencia policial permanente, con especial atención a conductas que afectan a la convivencia y a la imagen de la Playa de Palma, como la venta ambulante ilegal, el consumo de alcohol en la vía pública, la seguridad vial, los ruidos y otras situaciones incívicas», ha señalado el alcalde.

De igual forma, el alcalde ha recordado que el pasado año anunció una inversión de 3,2 millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible destinada a modernizar los medios materiales de la Policía Local en el marco del dispositivo de refuerzo en Playa de Palma.

En este marco, ya se ha adjudicado la compra de siete nuevos vehículos patrulla 100 % eléctricos y de un nuevo furgón policial también totalmente eléctrico.

Asimismo, se prevé la ampliación del sistema de videovigilancia de la Playa de Palma, con la incorporación de 11 nuevas cámaras que se sumarán a las 10 ya existentes, hasta alcanzar un total de 21 puntos de control distribuidos en zonas estratégicas. Igualmente, se ha iniciado la incorporación de tres nuevos drones para reforzar la vigilancia, especialmente en zonas de gran afluencia y primera línea.

Durante las próximas semanas, la Policía Local incorporará 27 nuevos vehículos patrulla, de los cuales 17 ya están actualmente en servicio. «Tenemos muy claro que el futuro de esta zona pasa por continuar avanzando hacia un modelo más sostenible y, en este sentido, garantizar la seguridad y la convivencia es fundamental. Por ello, también es imprescindible modernizar los recursos materiales de la Policía Local».

Martínez ha destacado especialmente la importancia de la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, que entró en vigor hace un año y que “ha permitido actuar con más contundencia frente a las conductas incívicas”, y ha recordado que solo durante el pasado periodo estival se tramitaron cerca de 2.500 actas en la Playa de Palma y s’Arenal.

Durante su intervención, el alcalde ha hecho referencia a la seguridad como «una de las grandes prioridades del equipo de gobierno» y ha recordado que el presupuesto destinado al área vuelve a ser «el más alto de la historia del Ayuntamiento de Palma por tercer año consecutivo».