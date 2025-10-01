El alcalde Martínez adjudica la reforma de la mayor plaza de Playa de Palma, que estará lista en 2026

El alcalde Jaime Martínez adjudica la reforma de la mayor plaza de Playa de Palma, que estará lista en 2026 y cuyas obras, valoradas en casi dos millones de euros que pagará con cargo a la ecotasa, arrancarán «inmediatamente».

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma, en su reunión de este miércoles, ha adjudicado el contrato de obras del proyecto de reforma y renaturalización de la plaza de Ses Meravelles, que forma parte del plan global de actuación para la modernización y revitalización de la zona turística.

La portavoz del Consistorio, Mercedes Celeste, ha explicado en rueda de prensa que el presupuesto con el que contará el proyecto asciende a 1,9 millones de euros, financiados de forma íntegra con fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS).

La idea, ha detallado al ser preguntada al respecto, es que las obras comiencen «inmediatamente», tan pronto como se rubrique el contrato con la empresa encargada de las mismas, algo que se debería hacer en un plazo de no más de 15 días.

«La idea es empezar lo más rápido posible. Es una actuación en la Playa de Palma y en las zonas turísticas en verano tenemos recesos en las obras, por lo que la idea es que se pueda acometer cuanto antes», ha apuntado. El plazo de ejecución de las obras será de 10 meses.

En líneas generales, el proyecto contempla el mantenimiento de los accesos exteriores y las jardineras perimetrales, así como una intervención integral en el interior de la plaza para eliminar todos los desniveles.

Para ello se demolerán los muros y se salvarán las escaleras y las grandes pendientes, garantizando de este modo la «accesibilidad universal» para toda la ciudadanía.

Además, se renovará por completo el pavimento, se llevarán actuaciones en diversas calles adyacentes, se instalará una zona de juegos infantiles y una pérgola, se plantarán nuevos arbustos y se reformara la fuente de agua ya existente.

En el interior del parque se realizarán los trabajos necesarios para lograr un terreno de plataforma única, evitando escaleras y grandes pendientes, favoreciendo su permeabilidad. Se proyectan a su vez nuevas jardineras más pequeñas que contendrán el arbolado existente en un espacio que tendrá cuatro accesos principales desde las calles Llaüt, Maravillas, Villagarcía de Arosa y s’Arenal.

Las obras tendrán que pararse en los meses de verano para no molestar a los cientos de miles de turistas que visitan el mayor núcleo vacacional de Baleares.