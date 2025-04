Playa de Palma arranca la temporada entre obras y delincuencia: «Damos una imagen lamentable»

El verano está a la vuelta de la esquina y parte de la Playa de Palma se encuentra a día de hoy patas arriba debido a las obras de mejora del colector de aguas pluviales (CAZ) y la modernización y sustitución del alumbrado. Vallas, tuberías y todo tipo de maquinaria copan ahora un buen tramo del paseo de la primera línea en pleno arranque de la temporada en el que miles de turistas ya empiezan a venir en masa a esta zona.

Según las previsiones, las obras en la mayor zona turística de Baleares, con hasta 115 hoteles, podrían finalizar para este verano. Sin embargo, a falta de dos meses para el arranque del verano, esta zona de Playa de Palma ofrece a día de hoy una «imagen lamentable», según denuncian a OKDIARIO algunos comercios del lugar.

Lo más polémico de estas obras es el derribo de los muretes que separan la playa del paseo y sirven de asiento para los viandantes. Por el momento, esta actuación se ha hecho del balneario 10 hasta el 13 pero sin duda es un hecho que no es del agrado de muchos comerciantes que tienen sus establecimientos a escasos metros de la playa.

«Los muretes servían para contener la arena y que no se cuele en la calzada, el día que haga viento no sé hasta donde llegará la arena pero habrá por todo. Además, estéticamente no queda bien. Todo el mundo se verá obligado a sentarse en el suelo», asegura Esperanza Mulet, del negocio Can Llorenç.

De hecho, en ocasiones se puede ver a un pequeño vehículo de limpieza de Emaya pasando por el paseo de Playa de Palma para limpiar la arena que se ha ido colando en la calzada. Es por este motivo que el Ayuntamiento de Palma no descarta volver a colocar los muretes en un futuro.

Venta ambulante y bandas de ladrones

Aunque lo que más preocupa a los comerciantes de la Playa de Palma es la venta ambulante ilegal y las bandas de ladrones organizadas que deambulan diariamente por los casi cinco kilómetros de costa para robar a los turistas y a los establecimientos.

La comerciante Mercedes Rosado asegura respecto a la venta ambulante ilegal que «cada vez hay más vendedores por todo el paseo, es realmente lamentable y lo peor es que nadie dice nada». De hecho, considera que hay tantos vendedores y top manta que «las obras me parece el menor de los problemas».

En relación a los robos, Esperanza Mulet cuenta que en toda la Playa de Palma hay bandas de rumanos «perfectamente organizados» y especializados en robar. «Todos los comerciantes de por aquí conocemos quienes son, lo decimos siempre a la Policía pero no hacen nada. Estamos muy cansados de denunciar esta situación pero hacen la vista gorda», afirma.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Palma ha instaurado desde el 17 de abril un dispositivo de refuerzo de seguridad turística en Playa de Palma con cámaras, drones y patrullas de tres agentes contra el incivismo y la delincuencia.

En concreto, el dispositivo cuenta con un servicio de agentes de paisano y a pie y se harán las actuaciones especiales necesarias en colaboración con la Policía Nacional, con el foco puesto en la venta ambulante, el botellón, trileros y otras actitudes incívicas y delictivas.

En cuanto a la estructura y organización del dispositivo, se contará con vehículos policiales tipo furgón, con tres componentes de dotación, tres turnos; habrá también, vehículos tipo tango, en tres turnos; unidades de tráfico motorizado, por la mañana y la tarde; apoyo de la unidad del Grupo de Acción Preventiva, en horario de tarde y noche, reforzado además, si es necesario, por la Unidad de Intervención Inmediata.