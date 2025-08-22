El Mallorca escucha a las peñas: 2×1 en los botellines de agua de cara al partido de mañana ante el Celta. La protesta efectuada por la Unió de Penyes Mallorquinistes, de la que se hizo eco OKBALEARES, ha surtido efecto y los aficionados podrán comprar agua a un precio ya más razonable de tres euros por dos botellas. «Trabajamos para conseguir lo mejor para abonados y peñistas», ha afirmado la Unió de Penyes en las redes sociales.

🖤♥️ 2×1 EN AIGÜES aquest dissabte a Son Moix.

Al preu de 3€ tindràs 2 botelles com ja es va fer al Ciutat de Palma.

Agraïm a n’el @RCD_Mallorca que hagi fet cas de la nostra petició.

Com sempre, feim feina mà a mà amb el Club per aconseguir lo millor per abonats i penyistes. https://t.co/DVKv7kWCNL — Unió de Penyes Mallorquinistes (@Uniodepenyes) August 22, 2025

La Unió de Penyes del Real Mallorca le había pedido al club de manera oficial que baje el precio del agua en Son Moix. «No es sólo una cuestión de sentido común, sino también de responsabilidad social», agrega la Unió de Penyes Mallorquinistes en un comunicado difundido en sus redes sociales. Los bares del estadio cobraron el pasado fin de semana tres euros por el botellín de agua mineral.

En su comunicado la Unión de Penyes dejaba patente su «malestar» por el «elevado precio» de las botellas de agua ofrecidas durante el partido ante el Barcelona. «Consideramos que dicho precio -tres euros- es excesivo, especialmente teniendo en cuenta las altas temperaturas que se registran en esta época del año y la necesidad básica de hidratación para todos los asistentes, incluidos niños y personas mayores. El acceso a agua a un precio razonable no sólo es una cuestión de sentido común, sino también de responsabilidad social por parte del club hacia su afición», subrayaron los peñistas.

La Unió de Penyes finalizó su comunicado solicitando al club «una revisión urgente de la política de precios, y en particular una rectificación para el próximo partido en casa contra el RC Celta de Vigo, previsto para este sábado». «Creemos que una reducción en el precio del agua no sólo mejoraría la experiencia del aficionado, sino que también demostraría sensibilidad y cercanía por parte del club hacia su masa social». Por fortuna el Mallorca ha recapacitado y ha bajado los precios del agua.