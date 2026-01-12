Vox critica al Ayuntamiento de Palma por contratar para sus fiestas patronales a un grupo de rock separatista

Vox ha criticado al Ayuntamiento de Palma gobernado por el PP por haber contratado para las fiestas patronales de Sant Sebastià al grupo musical Buhos, que es partidario del proceso separatista en Cataluña y que defiende en sus conciertos a los políticos que participaron en el golpe de la Generalitat perpetrado el 1 de octubre de 2017, tal y como publicó OKBALEARES.

El portavoz municipal de la formación, Fulgencio Coll, se ha preguntado cómo es posible que un consistorio como el de Palma, «que no es de los llamados progres», haya decidido contratar a esta banda de rock catalana, que loa en sus canciones el proceso de ruptura impulsado por Carles Puigdemont.

«No estamos en contra del arte, de la música, ni de nadie. Pero sí estamos en contra de todos aquellos que apoyan y promocionan el separatismo», ha explicado el regidor de Vox en un claro ataque a la decisión del equipo de gobierno municipal que lidera Jaime Martínez (PP).

Buhos es un grupo separatista de rock de la localidad de Calafell (Tarragona), con 20 años de trayectoria. En 2018, en un concierto celebrado en la localidad valenciana de Alzira, vociferaron mensajes de apoyo a los políticos catalanes presos por el golpe a la unidad de España y exhibieron en el escenario pancartas y banderas en su apoyo y defensa.

En octubre de 2019 interpretaron junto a una veintena de artistas catalanes el tema La força de la gent, la canción que impulsó el grupo ultra de Tsunami Democràtic que, entre otras acciones violentas, llamó a la okupación del aeropuerto del Prat para defender la «situación de injusticia insostenible» que vivían los políticos independentistas presos.

La banda, que actuará en la céntrica plaza de Joan Carles I de Palma el próximo 19 de enero y congregará un buen número de banderas esteladas independentistas, publicó en el año 2020 El día de la Victoria, un disco lleno de consignas a favor del procés.

En su repertorio no faltan canciones con letras a favor del independentismo catalán, en contra del Rey Felipe VI y de España. Es el caso de la canción La última colonia, que relata desde su óptica separatista lo ocurrido en Cataluña el 1 de octubre de 2017, donde cargan contra la Policía, el Rey y defienden el proceso independentista.