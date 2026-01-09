Palma contrata para los conciertos de sus fiestas patronales a un grupo separatista a favor del ‘procés’

El Ayuntamiento del PP de Palma ha contratado para los conciertos de las fiestas patronales de Sant Sebastià a un grupo separatista a favor del procés en Cataluña. Se trata de la banda catalana Buhos, que loa en sus canciones el proceso de ruptura impulsado por Carles Puigdemont y que ha participado en incontables conciertos de apoyo a los políticos supremacistas que participaron en el golpe de la Generalitat del 1 de octubre de 2017, siendo encarcelados por ello.

Buhos es un grupo separatista de rock de la localidad de Calafell (Tarragona), con 20 años de trayectoria. En 2018, en un concierto celebrado en la localidad valenciana de Alzira, vociferaron mensajes de apoyo a los políticos catalanes presos por el golpe contra la Constitución y exhibieron en el escenario pancartas y banderas en su apoyo y defensa.

Desde el consistorio palmesano han explicado a OKBALEARES que la contratación de los grupos para la revetla de Sant Sebastià es «por licitación pública, con libre concurrencia y puntuación objetiva».

No obstante, la trayectoria del grupo y su defensa del separatismo catalán está fuera de toda duda. En octubre de 2019 interpretaron junto a una veintena de artistas catalanes el tema La força de la gent, la canción que impulsó el grupo ultra de Tsunami Democràtic que, entre otras acciones violentas, llamó a la okupación del aeropuerto del Prat para defender la «situación de injusticia insostenible» que vivían los políticos independentistas presos.

La banda, que actuará en la céntrica plaza de Joan Carles I de Palma el próximo 19 de enero y congregará un buen número de banderas esteladas independentistas, publicó en el año 2020 El día de la Victoria, un disco lleno de consignas a favor del procés.

En su repertorio no faltan canciones con letras a favor del independentismo catalán, en contra del Rey Felipe VI y de España. Es el caso de la canción La última colonia, que relata desde su óptica separatista lo ocurrido en Cataluña el 1 de octubre de 2017, donde cargan contra la Policía, el Rey y defienden el proceso independentista.

Llegan las fuerzas de ocupación /Unos ojos llenos de miedo defienden la escuela / Bajan 20 más de otro furgón / Todos con un nudo en la garganta / El lado oscuro ya está aquí / Aparten abuelos y la chiquillada / La represión quiere cambiar el destino / La historia es de quien la trabaja / El imperio aprieta con la legalidad / Que se han hecho a medida y han impuesto / No hay más peligro que la diversidad / Frente al opresor un pueblo levantado / Por todo el mundo, millones de personas/ En pie de guerra armados de razón/ Alboroto que vuelve y te emociona / Cuando ves que somos/ Somos el ejército de la paz/ De un pueblo que no quiere ser esclavo/ Un sentimiento que no decae / Un país lanzado / Camina esperanzado / Hacia su libertad / Un gobierno corrupto no tiene autoridad/ Dejen seguir la ceremonia/ Un abuelo cantando con el puño alzado/ Han perdido la última colonia /Y sale el rey que nadie ha votado/ Dando lecciones de democracia / Un texto que la casta le ha redactado / Y él ha leído sin gracia / Un niño camina por el patio y está / Llorando y ha perdido la paciencia/ Mañana el profesor le explicará/ Que nada se arreglará con la violencia/ Sus altavoces nos querrán asustar / Quieren sedados y el pueblo despierta /Son los de siempre, nunca se fueron / Somos el ejército de la paz/ De un pueblo que no quiere ser esclavo/ Un sentimiento que no decae/ Un país lanzado/ Camina esperanzado/ Hacia su libertad / Aquí comienza / Hoy comienza / Así comienza / Por fin comienza/ ¡Aquí comienza nuestra independencia! / ¡Hoy comienza nuestra independencia! / ¡Así comienza nuestra independencia!/ ¡Por fin comienza nuestra independencia!

Llama la atención que el Ayuntamiento de Palma en el anuncio de su contratación para las inminentes fiestas patronales olvide el marcado acento ideológico separatista de este grupo y afirme que se trata de «una de las bandas más populares del panorama musical en catalán con una propuesta que desde hace tiempo conecta con el público y convierte cada concierto en una celebración compartida». Eso sí, compartida por impulsores y palmeros del secesionismo e independentismo catalán.