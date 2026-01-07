Ésta es la nueva banda confirmada para la Revetla de Sant Sebastià de 2026 en Palma

Ya hay una nueva banda confirmada para la Revetla de Sant Sebastià 2026 en Palma, que se celebrará el 19 de enero. Se trata de los catalanes Buhos, que actuarán en la plaza Joan Carles I.

El Ayuntamiento de Palma lo ha anunciado a través de las redes sociales y ha definido al grupo como una de las bandas más populares del panorama musical en catalán: «Una propuesta que desde hace tiempo conecta con el público y convierte cada concierto en una celebración compartida».

Canciones explosivas y estribillos que se contagian es lo que traerá Buhos a la plaza Joan Carles I, que también acogerá el concierto de Guaraná, una banda de pop con larga trayectoria y canciones conocidas como La casa de Inés, que forman parte de la memoria de toda una generación.

Por lo que se refiere al resto de plazas de la capital balear, la Plaza Mayor tendrá como protagonista en su escenario al grupo Pitxorines, formado por ocho jóvenes mallorquinas, que revisan el cancionero popular de Mallorca desde una mirada fresca, actual y con mucha personalidad.

Voces e instrumentos tradicionales conviven con formación clásica y nuevos arreglos para dar forma a una propuesta que conecta generaciones y pone en valor la música de raíz desde un lenguaje contemporáneo.

Estos nombres se suman al de la banda Crystal Fighters, que se dio a conocer la pasada semana y dará el pistoletazo de salida a los conciertos de las fiestas de Sant Sebastià 2026 con un directo en la Plaza de España.

La cita, el 16 de enero, será gratuita y abrirá la programación musical que ha preparado el Ayuntamiento de Palma.