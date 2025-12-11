Puigdemont recibe a Otegi en Waterloo para avanzar en «la colaboración entre ambas naciones»

Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu y etarra convicto, ha visitado este jueves al líder de Junts, Carles Puigdemont, en Waterloo. Ambos líderes separatistas han mantenido una reunión este jueves en Bélgica para buscar un avance en «la colaboración entre ambas naciones».

En el encuentro, tal y como ha explicado EH Bildu, Otegi y Puigdemont han «analizado la situación política de Cataluña y País Vasco, así como la del Estado español». Las dos formaciones separatistas han convenido «en la necesidad de la colaboración entre ambas naciones» y se han comprometido a seguir trabajando con ese propósito «como vienen haciendo desde hace años junto a las otras fuerzas soberanistas», tal y como señala el comunicado.

Esta reunión se produce semanas después de que Junts rompiera relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, con el que Bildu permanece como socio parlamentario más fiel. Estas diferencias no han provocado una fractura entre las dos formaciones y en sus líderes, que han estado acompañados este jueves en Waterloo por el senador bilduetarra Gorka Elejabarrieta, secretario de Relaciones Políticas del partido.