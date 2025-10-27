Así es Carles Puigdemont: edad, trayectoria política, familia y por qué el líder de Junts puede hacer caer a Pedro Sánchez

Carles Puigdemont va a comunicar la ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como ha adelantado OKDIARIO. La dirección de Junts va a anunciar este lunes de forma definitiva tras la reunión de su Ejecutiva en Perpiñán (Francia) la retirada de su apoyo parlamentario al jefe del Ejecutivo, y convocará una consulta entre la militancia para refrendar la decisión «esta misma semana».

Tras el órdago lanzado el pasado miércoles por la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, cuando advirtió a Sánchez de que quizá había llegado «la hora del cambio».

Qué edad tiene Puigdemont

Puigdemont nació el 29 de diciembre de 1962 en Amer, un pequeño municipio de la provincia de Gerona y actualmente tiene 62 años. Creció en una familia de clase media, lo que le permitió acceder a estudios universitarios y desarrollarse en el ámbito comunicativo antes de entrar de lleno en la política. Desde joven mostró interés por la cultura y la lengua catalana, lo que marcó su visión independentista.

De qué vive y dónde está

Tras el intento de independencia catalán en 2017, Puigdemont huyó de España y se instaló en Waterloo, Bélgica, desde donde hoy dirige su formación política, Junts per Catalunya.

En el exilio, Puigdemont ha continuado ejerciendo influencia política como líder de su partido y, desde 2019, como eurodiputado en el Parlamento Europeo, lo que le permite mantenerse activo en la política catalana y española sin estar físicamente en España.

Su sustento proviene principalmente de su actividad política y de la asignación económica derivada de su cargo como eurodiputado. La residencia en Bélgica le ofrece protección frente a las órdenes de detención que mantiene el Tribunal Supremo en su contra, aunque esta situación no le otorga inmunidad total frente a la justicia española.

Quienes son su esposa y sus hijos

Carles Puigdemont está casado con Marcela Topor, una periodista y escritora de origen rumano. La pareja mantiene un perfil relativamente discreto, aunque la atención mediática sobre Puigdemont ha convertido a su familia en objeto de seguimiento constante. Juntos tienen dos hijas, Magali y María, quienes, al igual que la esposa de Puigdemont, han mantenido un bajo perfil público, centradas en su vida familiar en Bélgica.

Qué estudios tiene y cargos políticos

Puigdemont inició estudios de Filología Catalana en la Universidad de Gerona, aunque no completó la carrera. Posteriormente, complementó su formación con estudios en Comunicación Audiovisual, y se dedicó al periodismo en medios locales y regionales. Su carrera en los medios le permitió desarrollar habilidades en comunicación y liderazgo, que luego trasladaría al ámbito político. Esta formación hizo que Puigdemont se convirtiera en el presidente de la Generalitat catalana en 2016. Actualmente, es el líder de Junts.

De qué partido es Puigdemont

Puigdemont ha estado vinculado a varias formaciones políticas catalanas:

Convergència Democràtica de Catalunya ( CDC ).

). Partit Demòcrata Europeu Català ( PDeCAT ).

). Junts per Catalunya.

Delitos por los que está imputado

Carles Puigdemont mantiene una relación complicada con la justicia española: