Junts advierte que no apoyará eternamente la «farsa» de Sánchez: «Está usted en la prórroga»

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, ha avisado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su formación no está en la Cámara Baja para sostener ni apoyar «esta farsa». Nogueras ha querido dejar claro a Sánchez que se encuentra en «la prórroga» y que la misma «no dura toda una legislatura».

Junts, a través de Nogueras, se ha mostrado contrario a votar a favor de «ninguna ley que sirva para maquillar toda la porquería y miseria que supura por muchas de las instituciones del Estado español». En relación con la corrupción de Santos Cerdán, quien fuera secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Sánchez, la portavoz de la formación separatista ha destacado la «decadencia» de los socialistas, en la que introduce también al Partido Popular, por ser ambos incapaces de romper «las costuras del traje de la transición» al «bloquear» reformas estructurales y profundas.

Nogueras ha afeado a Sánchez que no dedique «ni una sola palabra» a los «jueces corruptos». «El problema de fondo es este, señor Sánchez, y mientras no lo enfrenten, estarán condenados a repetir cíclicamente estos episodios», ha añadido la portavoz de Junts. Además, ha subrayado que los escándalos de corrupción «hoy de los socialistas y ayer del PP» responden a no haber llevado a cabo las mencionadas reformas.

Después de incidir en que el Gobierno de Sánchez «ha cruzado tantas líneas rojas» que su palabra «hoy tiene muy poco valor», Nogueras ha asegurado que en Junts no han venido «a tomar cerveza, a hacer amigos» ni tampoco a «dar estabilidad a ningún gobierno español», sino que están en el Congreso «para defender a Cataluña».

El PNV cerca a Sánchez

Junts no ha sido el único socio parlamentario del Gobierno que ha mandado un aviso a Sánchez este miércoles en el Congreso. La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha dado tres opciones al jefe del Ejecutivo tras los escándalos de corrupción que salpican a la cúpula del PSOE y que han acabado con Cerdán encarcelado en Soto del Real.

«Usted tiene tres opciones: cuestión de confianza, dimitir o convocar elecciones. Tenía que haber comparecido antes», se ha dirigido Vaquero a Sánchez durante su intervención en la Cámara Baja. «Le pedimos que arregle el agujero, que acabe con las goteras. No puede dar la espalda a una ciudadanía enfadada. Está a tiempo, pero el reloj corre. Decida», ha añadido, en nombre del PNV.

Además, ha advertido al presidente del Gobierno que «la gotera está en su tejado, no en la de los vecinos» y ha acusado a Sánchez de no haber dado «explicaciones suficientes», tras el encarcelamiento del que fuera nº3 del PSOE, Santos Cerdán.