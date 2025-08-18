Alineación del Real Madrid contra Osasuna: Brahim apunta a titular

La alineación del Real Madrid para el encuentro perteneciente a la primera jornada de Liga que medirá a los blancos contra Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu apunta a tener como gran novedad la presencia de Brahim Díaz en el ataque madridista. El resto del equipo se espera que sea el previsible, mientras que Xabi Alonso, en su debut en el campeonato doméstico, seguirá apostando por el 4-3-3.

En la portería del Real Madrid para este encuentro estará Courtois. En el lateral derecho hay dudas, ya que Xabi deberá elegir entre Trent o Carvajal. En el costado izquierdo formará Álvaro Carreras, mientras que la pareja de centrales será la formada por Militao y Huijsen.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte, mientras que la creación será cosa de Valverde y, sobre todo, Arda Güler. Se espera que Mastantuono tenga minutos en la segunda mitad.

Por último, en el ataque, Rodrygo seguirá siendo suplente. Por la izquierda formará Vinicius, la principal referencia ofensiva será Mbappé, mientras que Brahim atacará por la derecha.

Poca preparación

Solamente 15 días de pretemporada ha tenido el Real Madrid desde que regresó a los entrenamientos el pasado 4 de agosto. Por lo tanto, los de Xabi Alonso han tenido muy poco tiempo para preparar el partido ante Osasuna de este 19 de agosto. La Liga de Tebas no quiso aplazar dicho partido y los blancos no tendrán más remedio que jugar.

«Nuestra petición fue sobre todo por la salud de los jugadores, por respetar su periodo después de la temporada tan larga y por tener un poco más de preparación y hubiese sido agradable que recibiéramos ese apoyo. Finalmente, no ha podido ser. Tenemos dos semanas y ya no hay que buscar excusas. El equipo puede competir mañana, vamos a intentarlo, estoy convencido de que así va a ser porque muchas veces las ganas y el corazón empujan mucho más que las piernas. Mañana tenemos ganas de empezar, de volver al estadio y que la gente disfrute», dijo Xabi Alonso.

Los de Xabi Alonso han disputado dos amistosos en este tiempo. El primero a puerta cerrada contra el Leganés con resultado final de 4-1 y el segundo en Tirol con otra goleada por 0-4 donde Kylian Mbappé hizo doblete. En ese partido, que sí fue un amistoso de pretemporada en condiciones, también marcaron Militao y Rodrygo, y pudimos ver alguna pista del primer once que puede sacar Alonso en Liga.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra Osasuna: Courtous; Trent o Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Brahim, Vinicius y Mbappé.