Real Madrid
Real Madrid – Osasuna hoy en directo | Alineaciones confirmadas y dónde ver online en streaming el estreno de Liga en vivo gratis
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid - Osasuna de la Liga
De leyenda a entrenador: así recibió el Santiago Bernabéu a Xabi Alonso
El Madrid presume de historia: el nuevo vestuario del Bernabéu lleno de referencias a las 15 Champions
¡Comienza el segundo tiempo!
Rueda de nuevo el balón en el Santiago Bernabéu. ¡¡Sacó de centro ahora Osasuna!!
El Santiago Bernabéu
La megafonía del Santiago Bernabéu volvió a rugir con el himno de la Décima y los aficionados del Real Madrid enloquecieron.
Xabi Alonso
El técnico tolosarra pisaba el Santiago Bernabéu como primer entrenador del Real Madrid en un partido oficial y fue un clamor. Así recibieron los aficionados a Xabi Alonso.
¡Descanso!
Termina el primer tiempo en el Santiago Bernabéu. El marcador indica que Real Madrid y Osasuna empatan 0-0.
Min 45
Tiempo añadido
El cuarto árbitro indica que se jugarán dos minutos. Justo en ese momento Mbappé remató un centro, pero lo estrelló en Bretones.
Min 43
A las nubes
Osasuna está encerrado y al Real Madrid no le queda otra que disparar desde lejos. Esta vez fue Huijsen, pero el cuero se fue altísimo.
Min 42
Cuánto va el Real Madrid – Osasuna
Nos acercamos al descanso y el Real Madrid y Osasuna siguen empatando 0-0 en el Santiago Bernabéu en la jornada 1 de la Liga.
Min 40
¡Budimir!
Primera llegada de Osasuna a la portería del Real Madrid, pero el zurdazo de Budimir fue bastante malo y el cuero salió muy desviado.
Min 37
Lo intenta el Real Madrid
Falta peligrosa a favor del Real Madrid que colgó al área Trent Alexander-Arnold, pero, otra vez, despejó Osasuna.
Min 34
¡La tuvo Mbappé!
Se reanudó el encuentro y el Real Madrid tuvo rápidamente una ocasión. Un balón le llegó a Kylian Mbappé dentro del área, que intentó un disparo colocado, pero el cuero se marchó cerca del poste.
Min 30
Pausa de hidratación
El árbitro señala la pausa para que los futbolistas se hidraten. Van todos a la banda a recibir indicaciones de sus entrenadores.
Min 26
¡¡Sergio Herrera!!
Disparo desde su casa de Militao que estuvo a punto de servir para abrir la lata, pero el guardameta de Osasuna metió una buena mano. En el córner no generaron peligro los de Xabi Alonso.
Min 25
¡La tuvo Mbappé!
Otro centro desde el carril izquierdo que despeja Boyomo. En la segunda acción, ahora por la otra banda, Vinicius puso un pase atrás, pero Mbappé le pegó mordido y Sergio Herrera blocó el cuero sin problemas.
Min 22
No remata Mbappé
Centro de Brahim Díaz desde la derecha, pero despeja Boyomo en su pugna con Mbappé.
Min 18
¡¡Huijsen!!
Vaya disparo de Huijsen con su pierna derecha que se envenenó. Estuvo bien Sergio Herrera para despejar de puños.
Min 17
Domina el Real Madrid
El dominio de los blancos es total. Osasuna es incapaz de salir de su propio campo.
Min 15
El Real Madrid
Así posaron los futbolistas del Real Madrid hoy contra Osasuna, en el primer partido de Liga para los de Xabi Alonso.
🤍 ¡HALA MADRID! 🤍 pic.twitter.com/w4fTQSWfS7
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 19, 2025
Min 10
Saque de esquina
Primer córner del partido y es para el Real Madrid. Lo sacó en corto el cuadro local y el centro final fue de Álvaro Carreras. Buscó a Huijsen, pero alejó el peligro Rosier con un zapatazo.
¡Lo intenta Álvaro Carreras!
Disparo desde fuera del área de Álvaro Carreras, pero fue muy cruzado y sacará de portería Sergio Herrera.
Min 6
Insiste el Real Madrid
Mueve el balón el conjunto dirigido por Xabi Alonso, pero no consiguen terminar de incordiar a Sergio Herrera. Está muy activo Arda Güler.
Min 3
Despeja Osasuna
Centro de Trent que despejó la zaga de Osasuna. Está teniendo el Real Madrid la posesión del balón.
¡¡Comienza el Real Madrid – Osasuna!!
Rueda ya el balón en el Santiago Bernabéu. ¡Sacó de centro el Real Madrid!
Minuto de silencio
Se guarda un minuto de silencio en el Santiago Bernabéu por los socios fallecidos, por los muertos en los incendios y por Javier Lambán.
La previa
Aprovechamos estos 5 minutos que quedan para que ruede el balón para ofrecerte la mejor previa del Real Madrid – Osasuna.
10 minutos
Ya no queda nada para que arranque este Real Madrid – Osasuna de la Liga. Así saltaron los futbolistas del Real Madrid al césped del Santiago Bernabéu para calentar.
🤜 VAMOS 🤛 pic.twitter.com/2Kd1TEHJVo
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 19, 2025
La llegada del Real Madrid
Así fueron llegando los futbolistas del Real Madrid al Santiago Bernabéu.
🤩👋 ¡Estamos en CASA! pic.twitter.com/bVpaLV4g3f
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 19, 2025
Mastantuono
El centrocampista del Real Madrid está hoy en el banquillo, pero apunta a tener minutos en el Santiago Bernabéu contra Osasuna a pesar de todo el debate que ha surgido alrededor de su figura. Mastantuono ya tiene galones.
Ambiente en el Santiago Bernabéu: sonidos y cánticos en vivo
Salen a calentar los futbolistas del Real Madrid y el Santiago Bernabéu es un clamor. Se nota que los aficionados tienen ganas de ver ya a Xabi Alonso y a sus futbolistas.
Vinicius
El brasileño es titular hoy contra Osasuna, pero se ha quedado fuera de la lista de Brasil que ha dado Carlo Ancelotti, por lo que Vinicius descansará en el parón internacional.
Alineación de Osasuna
También conocemos los once escogidos por Alessio Lisci para intentar dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu. Esta es la alineación oficial de Osasuna contra el Real Madrid hoy: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Moncayola, Torró; Rubén García, Aimar Oroz, Budimir.
¿Dónde ver el Real Madrid – Osasuna en streaming?
Este Real Madrid – Osasuna se puede ver en streaming y en vivo online a través de la aplicación de Dazn, que se puede descargar en teléfonos móviles, tablets o smarts TVs.
¿A qué hora empieza el Real Madrid – Osasuna hoy?
La Liga programó este Real Madrid – Osasuna en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. ¡Queda apenas una horita para que arranque este partidazo en el Santiago Bernabéu!
¿Quién será el árbitro del Real Madrid – Osasuna?
El Comité Técnico de Árbitros designó a Adrián Cordero Vega como el árbitro principal de este Real Madrid – Osasuna de la jornada 1 de la Liga. Daniel Jesús Trujillo estará a los mandos del VAR.
Un pellizco económico
Ya es oficial el traspaso de Miguel Gutiérrez al Nápoles, por lo que el Real Madrid se llevará unos 9 millones por la operación.
Alineación del Real Madrid hoy
Ya conocemos el once escogido por Xabi Alonso para intentar conseguir los tres primeros puntos de la temporada. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra Osasuna: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Brahim, Vinicius, Mbappé.
Dónde ver el partido del Real Madrid hoy
Este apasionante Real Madrid – Osasuna se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn, que está disponible, bajo suscripción, en diferentes plataformas de pago.
Todo preparado
Está todo listo en el Santiago Bernabéu para acoger este primer partido de la Liga. En breves momentos conoceremos las alineaciones del Real Madrid y de Osasuna.
El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu a Osasuna para jugar el partido que corresponde a la jornada 1 de la Liga, que promete ser frenético. Ambos equipos tienen la esperanza de estrenarse esta temporada con victoria en Concha Espina y los de Xabi Alonso, viendo cómo ha comenzado el Barcelona, son conscientes de que no pueden despistarse porque el campeonato va a estar muy disputado. En la web de DIARIO MADRIDISTA te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Madrid – Osasuna.
Real Madrid – Osasuna, en directo
Empieza la temporada
Comienza oficialmente la campaña para el Real Madrid y Osasuna. Muchos se preguntan por qué se juega este partido un martes y hay que recordar que el cuadro blanco intentó atrasarlo aun más, ya que los de Xabi Alonso jugaron este verano el Mundial de Clubes en Estados Unidos, competición en la que alcanzaron las semifinales. Esto se traduce en que los de Chamartín han tenido mucho menos tiempo de descanso respecto al resto de equipos de la máxima categoría del fútbol español, por lo que intentaron aplazarlo, pero Javier Tebas rechazó la petición de los madridistas.
Xabi Alonso se estrena
Es cierto que Xabi Alonso ya debutó oficialmente dirigiendo al Real Madrid durante el Mundial de Clubes, pero tras la dura eliminación que sufrieron a manos del PSG, el tolosarra advirtió que eso formaba parte de la temporada pasada. Ahora ha tenido algo más de tiempo para ir transmitiendo sus ideas a los futbolistas de la plantilla y ahora le llega la hora de la verdad. Lo que sí será su estreno es como entrenador en el Santiago Bernabéu, por lo que volverá a reencontrarse con los aficionados que tanto le quieren de su etapa como futbolista.
Partidazo en el Santiago Bernabéu
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la web de DIARIO MADRIDISTA a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Osasuna que corresponde a la jornada 1 de la Liga. El Santiago Bernabéu ya está listo para acoger un encuentro que siempre es apasionante, ya que el cuadro blanco espera poder estrenarse con una victoria delante de sus aficionados, pero los rojillos siempre se han caracterizado por su entrega y garra, por lo que esperan poder dar la sorpresa en Concha Espina en su estreno oficial esta campaña.
Min 48
Mastantuono
Comienza a calentar el nuevo fichaje del Real Madrid.