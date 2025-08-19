Real Madrid – Osasuna hoy en directo | Alineaciones confirmadas y dónde ver online en streaming el estreno de Liga en vivo gratis

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu a Osasuna para jugar el partido que corresponde a la jornada 1 de la Liga, que promete ser frenético. Ambos equipos tienen la esperanza de estrenarse esta temporada con victoria en Concha Espina y los de Xabi Alonso, viendo cómo ha comenzado el Barcelona, son conscientes de que no pueden despistarse porque el campeonato va a estar muy disputado. En la web de DIARIO MADRIDISTA te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Madrid – Osasuna.

Real Madrid – Osasuna, en directo

Empieza la temporada

Comienza oficialmente la campaña para el Real Madrid y Osasuna. Muchos se preguntan por qué se juega este partido un martes y hay que recordar que el cuadro blanco intentó atrasarlo aun más, ya que los de Xabi Alonso jugaron este verano el Mundial de Clubes en Estados Unidos, competición en la que alcanzaron las semifinales. Esto se traduce en que los de Chamartín han tenido mucho menos tiempo de descanso respecto al resto de equipos de la máxima categoría del fútbol español, por lo que intentaron aplazarlo, pero Javier Tebas rechazó la petición de los madridistas.

Xabi Alonso se estrena

Es cierto que Xabi Alonso ya debutó oficialmente dirigiendo al Real Madrid durante el Mundial de Clubes, pero tras la dura eliminación que sufrieron a manos del PSG, el tolosarra advirtió que eso formaba parte de la temporada pasada. Ahora ha tenido algo más de tiempo para ir transmitiendo sus ideas a los futbolistas de la plantilla y ahora le llega la hora de la verdad. Lo que sí será su estreno es como entrenador en el Santiago Bernabéu, por lo que volverá a reencontrarse con los aficionados que tanto le quieren de su etapa como futbolista.

Partidazo en el Santiago Bernabéu

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la web de DIARIO MADRIDISTA a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Osasuna que corresponde a la jornada 1 de la Liga. El Santiago Bernabéu ya está listo para acoger un encuentro que siempre es apasionante, ya que el cuadro blanco espera poder estrenarse con una victoria delante de sus aficionados, pero los rojillos siempre se han caracterizado por su entrega y garra, por lo que esperan poder dar la sorpresa en Concha Espina en su estreno oficial esta campaña.