Oficial: Miguel Gutiérrez se va al Nápoles y el Real Madrid recibe nueve millones de euros

Miguel Gutiérrez deja el Girona y, de paso, un pellizco en el Real Madrid. El conjunto blanco se guardó parte de los derechos del lateral que, ahora, con su venta al Nápoles, le dejan en caja unos nueve millones de euros. El Girona y el conjunto partenopeo han cerrado su traspaso, por una cantidad de 18 millones y otros dos en variables. Algo que hace que los madridistas reciban una buena cantidad de millones por una de las últimas joyas que han salido de su cantera.

El club madridista vendió hace dos veranos a Miguel Gutiérrez al conjunto catalán. Se guardaron cerca del 50% de sus derechos, para poderlo recomprar a un precio más económico de su valor de mercado o, en caso de que se vendiera a otro club, llevarse una cantidad de esa plusvalía. Con su traspaso al Nápoles, el Real Madrid se embolsará cerca de nueve millones de euros.

De esta manera, el Real Madrid sigue sacando rédito a su cantera. Con la venta de Miguel Gutiérrez suman ya más de 30 millones de euros en la actual ventana de fichajes por jugadores formados en Valdebebas. En concreto, 31,5 millones, puesto que son ocho los futbolistas que han dejado dinero en las arcas al desvincularse parcial o totalmente de la entidad.

A Miguel Gutiérrez se suman Lorenzo Aguado, Obrador, Víctor Muñoz, Yusi, Jacobo Ramón, Chema Andrés y Álvaro Rodríguez. Una buena nómina de canteranos que este verano han dejado una buena cantidad de millones en el Real Madrid.

Miguel Gutiérrez, al Nápoles

Aunque su deseo sería haber regresado al conjunto blanco, la realidad es que no tuvo oportunidad de ganarse un hueco. En la directiva decidieron apostar por la vuelta de Álvaro Carreras para hacer la competencia con Fran García. Eso sumado a la presencia de Ferland Mendy, hacía imposible que Miguel pudiese volver al Santiago Bernabéu.

Por ese motivo, el lateral sale finalmente rumbo a Italia, donde espera tener el mismo éxito que en el Girona en el actual campeón de la Serie A. Un grande como el Nápoles, se lleva a una de las últimas grandes perlas de la cantera madridista.

De esta forma, el Real Madrid vuelve a demostrar el gran éxito que tiene a la hora de vender a sus jóvenes promesas. Este verano lo ha hecho con varios futbolistas del Castilla, y ahora le ha tocado el turno de uno más grande para sacar el máximo beneficio con los negocios que se producen en segundo plano.