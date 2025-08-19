El Madrid presume de historia: el nuevo vestuario del Bernabéu lleno de referencias a las 15 Champions

El Real Madrid presume de palmarés con un espectacular cambio en el vestuario del Santiago Bernabéu. Desde su llegada al estadio, los jugadores del equipo blanco se chocan con la increíble historia del club, con réplicas de sus 15 Copas de Europa y las fechas más señaladas en las escaleras del túnel hacia los cambiadores.

Un santuario repleto de imágenes icónicas que representan la grandeza de la entidad y que desde este martes en el debut de la Liga 2025-26 motiva a los jugadores del Real Madrid desde que pusieron un pie en el estadio hasta su salida al césped para el partido frente a Osasuna. El club publicó un vídeo en el que realiza un recorrido por este renovado interior y las redes sociales se emocionaron con la amplitud de referencias a su historia.

«Ningún jugador es tan bueno como todos juntos». Esa es la frase que leen los integrantes de la plantilla de Xabi Alonso antes de saltar al césped del Bernabéu, pronunciada en su día por una leyenda como Alfredo di Stéfano. Pero antes, unas escaleras que repasan el palmarés de títulos del Real Madrid y la ciudad y el año en cuestión de cada una de sus 15 Champions. Un estadio asombroso de arriba abajo a la altura del mejor club del mundo.