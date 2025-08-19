Real Madrid-Osasuna: La reconquista empieza en el Bernabéu

Se abre el telón y el Real Madrid activa el modo reconquista. No será sencillo, más aún si uno observa lo que sucedió en Mallorca el pasado sábado, pero los hombres de Xabi Alonso están decididos a hacer las cosas muy bien para volver a reinar en España. Y todo empieza por ganar a Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu (21:00 horas).

Este martes empieza la era Xabi Alonso. Sí, ya estuvo en el Mundial de Clubes, pero realmente su trabajo arranca ahora, cuando empieza el curso. El 19 de agosto de 2014, en el inicio de una nueva temporada en la Supercopa de España, fue el último partido de Xabi Alonso con el Real Madrid en casa. El 18 de abril de 2017, su primer regreso, con otra camiseta, la del Bayern Múnich, en un reencuentro en el que recogió todo el afecto del madridismo, que reconoció tres años de un centrocampista que era estilo y precisión.

Ocho años, cuatro meses y un día después, llega un momento tan esperado como deseado por el aficionado madridista. Alonso toma las riendas del equipo tras triunfar en Alemania haciendo historia con el Bayer Leverkusen. El heredero de Carlo Ancelotti, que se marchó tras conquistar dos títulos menores en un curso —el pasado— en el que aspiraba a siete. Incapaz de devolver el hambre e impulsar el esfuerzo colectivo en un grupo de jugadores con la barriga llena de títulos. Un legado eterno, el del técnico italiano, el más laureado de la historia del Real Madrid.

Brahim se cuela en el once

En cuanto a la alineación del Real Madrid, la gran novedad será ver a Brahim en el ataque, ocupando el costado derecho. Xabi Alonso seguirá apostando por un 4-3-3 y el andaluz se colará en el equipo titular, al menos mientras Jude Bellingham siga de baja y mientras Mastantuono no demuestre que debe partir de inicio.

El argentino jugará, pero lo hará en el segundo tiempo. «En espacios cortos es buenísimo, es ambidiestro, define muy bien», aseguró Xabi Alonso en la previa del encuentro contra Osasuna. Para el donostiarra es un jugador muy importante que tendrá un papel clave dentro del equipo madridista.

Una nueva etapa

Osasuna, por su parte, afronta el debut de Lisci en el banquillo rojillo con buenas sensaciones tras un mes de preparación, iniciando el curso ante el Real Madrid y dejando la obligación de ganar a los blancos. Tras el adiós de Vicente Moreno, el club esperó al desenlace de Segunda División con atención. La dirección deportiva ya había puesto su mira hacia Miranda de Ebro, localidad en la que un joven italiano estaba haciendo historia.

El italiano y su Mirandés se quedaron a las puertas de la gloria antes de poner rumbo a Pamplona para tomar las riendas de un proyecto mayor. Sobre el verde, las sensaciones han ido de menos a más, logrando empatar en casa del Friburgo, quinto clasificado de la última liga alemana. Trece derrotas, dos empates y una victoria ante el Mirandés integraron la pretemporada para los de Tajonar.

Como principales áreas que ha modificado el preparador de 39 años, el sistema ha pasado de cuatro a cinco defensas, con dos carrileros que dotarán de profundidad al equipo. Por otro lado, parece que Raúl García de Haro, con tres goles y una asistencia, ha sido la nota positiva, lo que le abre las puertas a una posible titularidad.

El italiano explicó que su intención es ser «un equipo equilibrado, que pueda dominar todas las fases del juego», consciente de la dificultad que conlleva hacerlo en Madrid. «En esa dirección estamos yendo, lo que es importante son ciertos principios. Está marcando una evolución buena que estamos teniendo».

La salida de Jesús Areso puso punto y final a un culebrón que se alargó más de la cuenta en Pamplona. Antes de ello, Osasuna se cubrió con Valentín Rosier para evitar fichar después de la salida del primero con un sobrecoste, tras los 12 millones ingresados por Areso.

Seguirán siendo importantes Sergio Herrera, Lucas Torró, Moncayola, Aimar Oroz o Ante Budimir, gran esperanza en ataque por los 21 goles marcados el año pasado. Todavía restan días para el cierre del mercado, mientras la afición rojilla mira con cierta intriga hacia Enzo Boyomo. El camerunés, con una cláusula de 25 millones, mantendrá en vilo a su parroquia estos últimos días de agosto.

Real Madrid – Osasuna: posibles onces