En el Real Madrid no se inmutan con los arbitrajes de la Liga: «Esto es lo de siempre»

En el Real Madrid ya no se inmutan con los arbitrajes de la Liga. Tampoco lo hicieron el pasado sábado con la dantesca actuación de Munuera Montero en Son Moix durante el Mallorca-Barcelona. Un arbitraje que favoreció al cuadro culé para que terminaran consiguiendo su primera victoria liguera. En el vestuario blanco piensan que es lo de siempre.

«Esto es lo de siempre», es el primer pensamiento que sale desde el Real Madrid tras lo ocurrido en Mallorca. En el club blanco vieron lo que ocurrió en Son Moix y tienen muy claro que nada ha cambiado. Ocurría la temporada pasada, la anterior y sigue ocurriendo. Una más.

Munuera Montero perpetró un arbitraje que perjudicó gravemente al Mallorca contra el Barcelona. Primero no parando el partido cuando Raíllo cayó al suelo conmocionado y dejando que Ferran Torres marcase el 0-2 que sentenció el partido, expulsando a Morlanes con dos amarillas muy rigurosas (luego también expulsó a Muriqi antes del descanso) y perdonando la tarjeta roja a Raphinha por una entrada durísima.

En el Madrid no sorprende

El sentir en el vestuario del Real Madrid es que este arbitraje es una cosa más. Tienen muy claro en el club blanco que lo tendrán que hacer muy bien para poder ganar esta Liga, al igual que ocurrió el año pasado o en otras ocasiones donde los arbitrajes en España decidieron el título.

Será imposible ganar esta Liga para el Real Madrid si no se marcan una temporada casi perfecta y llegan a los 100 puntos (de los 114 que hay en disputa). Esa es la idea dentro del equipo blanco. Y es que opinan que el doble rasero con las decisiones arbitrales en España es brutal. En Mallorca se volvió a vivir lo mismo.

Y es que en la primera jornadade la Liga 25/26 vivimos el primer gran escándalo arbitral de esta temporada. Pero nada sorprende en la casa blanca. Nadie se llevó las manos a la cabeza porque ya lo han vivido antes. Muchas veces.

La sensación es que aunque el Comité Técnico de Árbitros haya cambiado con sus caras más visibles con Francisco Soto Balirac como CEO y David Fernández Borbalán como jefe del propio CTA, las cosas en el arbitraje español siguen igual. Nada ha cambiado. Los árbitros relacionados con Negreira siguen pitando en la Liga de Tebas y algunos como Munuera Montero, con antecedentes muy graves como el del año pasado expulsando a Jude Bellingham en Pamplona, siguen demostrando que todo sigue igual temporada tras temporada en España.