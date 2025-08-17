Munuera Montero estuvo siete segundos con el silbato en la boca antes del gol de Ferran Torres

Munuera Montero estuvo siete segundos con su silbato en la boca justo antes del polémico gol de Ferran Torres que cambió el partido por completo en Mallorca. Mientras el cuarto árbitro le decía que parase el encuentro, el árbitro principal se pasó siete segundos, la casi totalidad de la jugada, a punto de pitar. Pero no lo hizo y el escándalo se perpetró en Son Moix para beneficiar al equipo blaugrana.

La primera gran polémica arbitral de la temporada ha tardado muy poco en llegar. Primera jornada y ya tenemos el primer gran escándalo. Un partido que desesperó y enfadó muchísimo a todo un Mallorca que se vio impotente dentro del campo contra el Barcelona.

La gran jugada que lo cambió todo fue el 0-2 a favor del Barcelona, obra de Ferran Torres. El delantero culé disparó a portería mientras Raíllo estaba conmocionado en el suelo después de recibir poco antes un balonazo en la cara. Los jugadores del equipo balear, además, vivieron la jugada casi parados, incluido su portero, Leo Román.

Munuera Montero hizo caso omiso al cuarto árbitro y no se atrevió a parar el partido viendo que el Barcelona recuperaba la pelota en la frontal con un Mallorca que no paraba de pedir que parasen el encuentro. El colegiado andaluz dejó que Ferran marcase el gol que decantó el encuentro. Fueron siete los segundos donde Munuera estuvo con el silbato en la boca, pero en ningún momento se atrevió a parar el encuentro a pesar de que Raíllo estaba conmocionado en el suelo y algo mareado, como el mismo defensor confesó al final del encuentro.

Tras el partido, Arrasate confirmó que el cuarto árbitro había pedido que el partido se parase: «No daba crédito cuando el gol de Ferran ha subido al marcador porque el cuarto, delante de mí, le ha dicho al árbitro ‘para, que es un golpe en la cabeza’. Y como he visto a José Luis (Munuera Montero) con el silbato en la boca pensaba que había pitado. Como no se oye. Me he quedado alucinado…».

Tampoco Raíllo entendía nada: «Me mareo un poco. Da tiempo en 10 segundos a que se pare el juego. Si el reglamento dice una cosa, creo que hay que cumplirlo. Los jugadores del Barcelona no tienen culpa de nada. El protocolo de la Liga decía que cualquier golpe con balón o en la cabeza si te caías al suelo paraba. 10 segundos han pasado. Me mareo un poco y en esos 10 segundos da tiempo. Que nos lo expliquen».