Arrasate sobre el gol de Ferran: «El cuarto árbitro le ha dicho a Munuera Montero que parase el partido»

Jagoba Arrasate atendió a los medios de comunicación y criticó el arbitraje de Munuera Montero que provocó que el encuentro solamente durase 25 minutos. El entrenador del Mallorca desveló que el cuarto árbitro le pidió a Munuera Montero que parase el partido porque Raíllo había recibido un golpe en la cabeza. No lo hizo y Ferran Torres marcó el gol que marcó el encuentro.

«En el minuto 25 más o menos se ha acabado el partido. Ahí ves que es imposible. Tengo que agradecer el esfuerzo de la gente. Lo único positivo es el apoyo de la gente. No ha habido partido… habrá que cuidar el producto. Pagas 100 euros por una entrada para ver 25 minutos», comenzó diciendo el entrenador de Mallorca.

«No daba crédito cuando el gol de Ferran ha subido al marcador porque el cuarto, delante de mí, le ha dicho al árbitro ‘para que es un golpe en la cabeza’. Y como he visto a José Luis (Munuera Montero) con el silbato en la boca pensaba que había pitado. Como no se oye. Me he quedado alucinado…», confirmó Arrasate sin poder creerlo todavía.

«El árbitro me ha dicho que Raíllo no se marea. Pero él, cuando Raíllo se va al suelo, no sabe si se ha mareado o no. Y en la Liga, estas acciones siempre se han parado. Porque cuando te dan las charlas un golpe en la cabeza es serio y hay que parar. Hay acciones que pueden ser discutibles, pero es que esta me ha chocado muchísimo», añadió el técnico bermellón.

«Cuando el balón te da en la cabeza y has jugado al fútbol, depende de como te coja, hay un momento que te deja noqueado. Y luego es que han pasado bastantes segundos. Si el cuarto le ha dicho eso, yo pensaba que había pitado. No daba crédito cuando iban al centro del campo», dijo Arrasate.

Sobre las expulsiones: «Tenemos que mirar bien esas cosas. Morlanes protesta la acción del primer gol y le sacan la amarilla. Luego está condicionado y le sacan la segunda. Creo que quiere llegar al balón Muriqi, tiene un 50 de pie y le da en la cara. Luego con 9 hay una acción de Raphinha que pone en peligro la salud de nuestro jugador a la altura de la rodilla. Nos hemos asustado. Sobre todo es el criterio, pero es la primera jornada y no nos podemos desgastar con estas cosas».