La AEMET confirma que la nieve vuelve a España a partir de este día: no estamos preparados para lo que llega

No estamos preparados para lo que llega, la nieve vuelve a España a partir de este momento, la AEMET no tiene dudas de lo que nos espera. Los mapas del tiempo no paran de alertar a la población de lo que puede pasar en este fin de semana que tenemos por delante. Con algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos marcarán de cerca en unos días en los que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Es momento de pensar en un giro radical que puede llegar en breve, con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo clave en estos momentos. Será la hora de pensar en este tipo de elementos que pueden acabar siendo claves. Este invierno está dejando algunos elementos que pueden marcar la diferencia. En estos días en los que la situación puede complicarse en momentos, con la mirada puesta a unos planes que quizás se están moviendo de una manera que nos costará incluso imaginar. Esta previsión del tiempo nos deja de piedra con la llegada de una nieve que nadie hubiera esperado.

Lo que va a llegar este fin de semana es un importante cambio de tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual, con la mirada puesta a un cambio de ciclo que puede afectarnos de lleno. Es hora de saber qué puede pasar en estas jornadas en las que las escapadas al aire libre pueden ser una realidad.

El tiempo en este final de vacaciones nos puede sumergir en este tipo de detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo una realidad. Será la hora de pensar en lo que está por llegar en estos días en los que todo puede ser posible. Este invierno en el que las temperaturas pueden convertirse en el plus buenas sensaciones,

Será el momento de darnos algunos elementos que pueden acabar marcando unos días plagados de acción. Será el momento de poner sobre la mesa lo que puede pasar en estos días en los que nos preparamos para unos días libres en los que el tiempo cobrará protagonismo. Lo que llega en estos días puede ponernos los pelos de punta.

La nieve vuelve a España lo confirma la AEMET

Las nevadas acabarán siendo los que nos marcarán de cerca en estos días que tenemos por delante y que pueden sumergirnos en lo peor de este tiempo. Una situación del todo inesperada que puede convertir a los expertos de la AEMET en un giro importante de guion.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé que el tiempo en la Península y Baleares venga marcado por el paso de un frente atlántico asociado a la baja Goretti situada entre el Paso de Calais y Países Bajos, y la masa fría postfrontal que dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte del territorio. Serán más abundantes en el norte y noroeste peninsular, con posibilidad de ser fuertes y persistentes, ocasionalmente con tormentas, en el Cantábrico y Pirineo occidental, y esperándose en general débiles en el resto. Serán poco probables en la fachada mediterránea con una tendencia a abrirse claros a lo largo del día en el suroeste, meseta Sur y zonas litorales mediterráneas. La cota de nieve irá bajando de 1200-1600 metros al principio a 500-700m en la mitad norte peninsular, con posibles acumulados significativos en montañas del extremo norte. En Canarias, poco nuboso tendiendo a nuboso. Se espera más nubosidad en el norte y este de La Palma con probables lluvias débiles. Probabilidad de bancos de niebla matinales zonas de montaña y mesetas, más persistentes en zonas altas orientales de la meseta sur. Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte peninsular y zonas de montaña de la mitad norte y tercio oriental, con aumentos en el centro y mitad sur. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en Galicia, Cantábrico y Pirineos, con ascensos en el resto más acusados en áreas de la mitad sur y más suaves en el Ebro. En gran parte del norte y oeste se registrarán al final del día. En Canarias pocos cambios. Heladas débiles en los principales entornos de montaña, también en cumbres de Tenerife y moderadas en el Pirineo».

Las alertas estarán activadas: «Probables acumulaciones significativas de nieve en Pirineos y cordillera Cantábrica occidental. Probables nieblas persistentes en zonas altas orientales de la meseta sur. Viento fuerte de componente oeste en litorales cantábricos y probables rachas muy fuertes en el tercio oriental, extremo norte y Baleares. Precipitaciones persistentes en el Cantábrico oriental». Tocará esperar esta nieve que puede ir en aumento a medida que avanzamos en el fin de semana.