No estamos preparados: la AEMET confirma que va a llegar una DANA a España y estas son las comunidades afectadas

La AEMET confirma que va a llegar una DANA a España, hay unas zonas que son las comunidades más afectadas. Parece imposible que nos enfrentemos de nuevo a un episodio de lluvias intensas que puede cambiarlo todo, pero acabará siendo lo que nos afectará de lleno. Con una serie de detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más. El país se prepara para recibir una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo esencial. Estaremos ante un cambio a la vista, después de unos días en los que hemos podido obtener una pequeña tregua. Este invierno está siendo uno de los más duros de los últimos tiempos, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que puede afectarnos de lleno en este fin de semana.

Parece que no estamos preparados para el tiempo que llega

Lo que podría parecer imposible, se ha convertido en una dura realidad, un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

En estos días en los que realmente cada detalle puede convertirse en un problema. Será el momento de empezar a pensar en este cambio de ciclo que parece que tenemos en la vuelta de la esquina. Con la mirada puesta a una situación poco común que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Son tiempos de ver llegar una primavera que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que el tiempo puede ser clave. Sin duda alguna, tocará reconocer en primera persona una serie de peculiaridades que serán claves y que nos pueden marcar de cerca.

No estamos del todo preparados para despedirnos del buen tiempo que hemos tenido en estos días para darle la bienvenida a una situación del todo inesperada que nos golpeará en breve.

Confirma la AEMET la llegada de una DANA y las zonas afectadas

Una nueva DANA, es decir, esas lluvias abundantes y concentradas en una sola zona o lugar están más cerca de lo que nos imaginaríamos. El miedo a que vuelvan a afectarnos de lleno nos afectará de cerca. Pero cuidado, lo que puede pasar es algo que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Los expertos de la AEMET nos dan esta previsión del tiempo: «Se prevé un día más inestable que los anteriores con un frente entrando por el noroeste y la formación de una dana al sudoeste del golfo de Cádiz. El paso del frente dejará cielos muy nubosos en la mitad occidental con precipitaciones en Galicia, más persistentes e intensos en el oeste de la Comunidad durante la primera parte del día. No se descartan en el resto del tercio occidental. En el resto, nuboso, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional en zonas de la vertiente atlántica, con apertura de grandes claros al final. En el Estrecho y zonas del litoral mediterráneo, nubosidad baja matinal. En Canarias, nuboso en el norte con precipitaciones en las islas de mayor relieve e intervalos nubosos en el resto sin descartar alguna lluvia al final en Lanzarote.

Brumas y bancos de niebla matinales en litorales del golfo de Cádiz y del Mediterráneo con probabilidad de ser localmente más densos en Baleares, incluso en el interior. Temperaturas máximas en descenso, más suave en el interior de la vertiente mediterránea y en Baleares. Mínimas en descenso en el noroeste peninsular, en ascenso en la meseta Norte y oeste de la vertiente sur atlántica y ligeros cambios en el resto con predominio de ascensos. En Canarias, descenso generalizado que podrá ser localmente notable en las máximas. Heladas débiles en cumbres de montaña de Pirineos y de la Cantábrica».

Las alertas estarán activadas: «En la vertiente atlántica y cantábrica, viento de componente sur flojo con intervalos de moderado en Galicia y Cantábrico oriental. Flojo de dirección variable en la vertiente mediterránea con predominio de la componente este. En litorales gallegos y cantábricos, viento de componente sur rolando a sudoeste con intervalos de moderado. Levante moderado en Estrecho y Alborán y de componente sur rolando a noreste en el resto del Mediterráneo. En Canarias, viento moderado de componente norte arreciando durante el día con rachas muy fuertes en zonas expuestas de las islas de mayor relieve. Probables nieblas matinales localmente densas en Mallorca y Menorca. En Canarias temperaturas máximas en descenso localmente notable y probables rachas muy fuertes de componente norte en zonas expuestas y cumbres de las islas de mayor relieve. En amplias zonas del interior peninsular temperaturas máximas con valores altos para la época del año».